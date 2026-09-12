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VISION+ Rilis Poster Series POTE: Misteri Makhluk Raksasa di Pulau Marunda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |12:30 WIB
VISION+ Rilis Poster Series POTE: Misteri Makhluk Raksasa di Pulau Marunda
Poster Series VISION+ POTE: Ada Makhluk Tinggi Besar di Pulau Marunda. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – VISION+ menghadirkan tontonan baru bagi pencinta horor Tanah Air melalui original series POTE. Menjelang penayangannya, VISION+ memperkenalkan teaser poster yang menghadirkan atmosfer mencekam di Pulau Marunda. 

Untuk menonton POTE, Anda bisa mengklik tautan ini. Teaser poster series ini tampil dengan nuansa misterius. Sebuah telaga terlihat membentang di bagian depan, sementara deretan rumah warga berdiri di tepian air dengan temaram cahaya lampu.

Di belakangnya, siluet perbukitan dan pepohonan semakin memperkuat kesan terpencil dan penuh misteri. Di tengah visual tersebut, sosok menyeramkan dengan tubuh tinggi dan rambut panjang berdiri menghadap ke arah kamera. 

VISION+ Rilis First Look Series POTE, Kisah Supernatural Berpadu Mitologi Lokal 
Poster Series VISION+ POTE: Ada Makhluk Tinggi Besar di Pulau Marunda. (Foto: MNC Media)

Kehadirannya menjadi focal point utama dalam poster dan memberikan petunjuk mengenai hantu supernatural yang akan menjadi sumber teror dalam serial ini. Teaser poster tersebut juga menyisipkan tulisan ‘Jangan Lihat’ di area sekitar sosok misterius. 

Kalimat singkat ini menjadi salah satu elemen penting dalam membangun rasa penasaran sekaligus ketakutan penonton. Selain memperkenalkan sosok POTE, teaser poster juga menampilkan nama-nama para cast. 

Beberapa di antaranya adalah Audi Marissa, Dito Darmawan, Kiara Mckenna, Fandy Christian, Fergie Brittany, dan Meisya Amira. Masing-masing akan membawa karakter dengan latar dan konflik berbeda dalam perjalanan tim medis di Pulau Marunda. 

 

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