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Series Vision+ My Chef in Crime Hadirkan Misteri Pembunuhan dengan Sentuhan Kuliner

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |21:30 WIB
Series Vision+ My Chef in Crime Hadirkan Misteri Pembunuhan dengan Sentuhan Kuliner
Series Vision+ My Chef in Crime Hadirkan Misteri Pembunuhan dengan Sentuhan Kuliner. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - VISION+ menghadirkan series original terbaru berjudul My Chef in Crime. Series ini merupakan tontonan menarik bagi pencinta drama karena memadukan genre crime, thriller, misteri, dan kuliner sekaligus. 

Anda bisa menonton series ini dengan mengklik tautan berikut. My Chef in Crime bercerita tentang kasus pembunuhan yang perlahan terkuak melalui berbagai petunjuk dalam teknik memasak. 

Sintya Marisca dan Roy Sungkono Ungkap Tantangan Berperan dalam Series My Chef in Crime
Series Vision+ My Chef in Crime Hadirkan Misteri Pembunuhan dengan Sentuhan Kuliner. (Foto: MNC Media)

Setiap episode akan membawa penonton mengikuti proses investigasi penuhi teka-teki, konflik, serta plot twist yang sulit ditebak.

Tidak hanya mengandalkan misteri, serial ini juga memperlihatkan bagaimana dunia kuliner dapat menjadi elemen penting dalam penyelidikan. Kombinasi investigasi kriminal, drama antarkarakter, dan detail teknik memasak menjadi daya tarik utama series ini.

Series My Chef in Crime akan memulai penayangannya di VISION+, pada 14 Agustus 2026. Episode perdana series ini bisa Anda tonton secara GRATIS melalui aplikasi VISION+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Stor

Roy Sungkono Tampil sebagai Rama di Serial My Chef in Crime VISION+
Series Vision+ My Chef in Crime Hadirkan Misteri Pembunuhan dengan Sentuhan Kuliner. (Foto: MNC Media)

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