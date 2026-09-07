VISION+ Rilis First Look POTE, Perlihatkan Audi Marissa sebagai Sarah

JAKARTA – Lewat materi first look, VISION+ mulai memperkenalkan dunia gelap POTE, original series yang segera tayang bergenre horor, drama, dan thriller. First look tersebut menghadirkan Audi Marissa.

Klik link di sini untuk siap-siap nonton streaming di VISION+. Dalam “POTE”, Audi Marissa dipercaya memerankan seorang dokter muda berusia 25 tahun sekaligus protagonis utama.

Cerita “POTE” bermula ketika lima dokter muda datang ke Pulau Marunda untuk membantu warga yang terkena wabah misterius. Kedatangan mereka ternyata membawa mereka semakin dekat dengan sebuah rahasia kelam yang tersimpan di pulau tersebut.

Salah satu tempat yang menjadi bagian penting dalam cerita adalah sebuah telaga yang menyimpan sejarah kelam. Di tengah situasi yang semakin tidak biasa, muncul sosok POTE, entitas supernatural yang berkaitan dengan dendam masa lalu.

Teror POTE memiliki satu aturan yang membuat cerita semakin menegangkan: melihat seseorang meninggal berarti berpotensi menjadi korban berikutnya. Aturan tersebut menjadi inti misteri sekaligus ancaman yang harus dihadapi para karakter.

Selain Audi Marissa, “POTE” juga dibintangi Dito Darmawan, Fandy Christian, Kiara Mckenna, Fergie Brittany, dan Meisya Amira. Series ini dikemas dalam 8 episode dengan durasi sekitar 30 menit setiap episodenya. Nantikan informasi terbaru mengenai “POTE”, mulai dari teaser, trailer, hingga jadwal tayangnya, hanya di VISION+.

Bersiap mengikuti kisah Audi Marissa dan mengungkap misteri POTE di Pulau Marunda. Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store dan jangan sampai ketinggalan.

(kha)

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