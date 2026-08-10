Karakter Unik Sarah Felicia dalam Series VISION+ My Chef in Crime

JAKARTA – Sarah Felicia kembali hadir lewat peran terbarunya sebagai Anya dalam original series VISION+, My Chef in Crime. Anda bisa menonton keseruan series ini mulai 14 Agustus mendatang dengan mengklik tautan ini.

Anya merupakan perempuan usia 20 tahun-an yang dikenal ceria dan vokal. Sifat itu membuatnya menjadi pengelola konten restoran keluarganya. Anya menjadi salah satu karakter yang membuat kehidupan keluarganya terasa lebih dekat dan berwarna.

Namun karakter Anya tak sekadar hadir untuk memberikan suasana ringan. Seiring berjalannya cerita, ia mulai menemukan keinginannya dan belajar melihat dunia di sekitarnya dengan cara berbeda.

Siapkan Diri untuk Keseruan My Chef in Crime

Dengan total 8 episode, My Chef in Crime menawarkan perpaduan cerita kriminal dan

kuliner yang cukup jarang ditemukan dalam series lokal. Setiap hidangan dan teknik

memasak yang diperlihatkan dalam series ini dapat menyimpan petunjuk.

Sementara hubungan antarkarakter memberikan sisi emosional di tengah kasus yang penuh ketegangan. Di antara semua karakter tersebut, Sarah Felicia sebagai Anya hadir membawa perspektif yang berbeda.

Dari perempuan muda yang ceria dan vokal, Anya perlahan dihadapkan pada dunia yang memaksanya untuk tumbuh dan menjadi lebih waspada. Jadi, seberapa jauh Anya akan terseret ke dalam misteri?

Lalu apa yang akan terjadi ketika kehidupan restoran yang terlihat biasa ternyata menyimpan begitu banyak rahasia?

My Chef in Crime merupakan original series VISION+ yang menghadirkan perpaduan unik

antara genre crime, investigasi, kuliner, dan drama keluarga. Serial ini bercerita tentang Rama, seorang chef yang mendadak jadi tersangka kasus pembunuhan Chef Anthony.

Alih-alih hanya mengandalkan metode investigasi biasa, Rama menggunakan pengetahuan kulinernya untuk membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sinilah konsep My Chef in Crime menjadi menarik.