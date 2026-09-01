Tak Sekadar Masak, Series VISION+ My Chef In Crime Hadirkan Teka-Teki Pembunuhan

JAKARTA – Original series VISION+ My Chef in Crime menyuguhkan perpaduan unik yang menggabungkan dunia kuliner, investigasi kriminal, dan drama keluarga dalam mengungkap sebuah kasus pembunuhan.

Kisahnya bisa Anda tonton di VISION+ dengan mengklik tautan ini. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasinya terlebih dahulu melalui App Store atau Play Store.

Cerita series My Chef in Crime bermula ketika Anthony Fahrozi, seorang celebrity chef sekaligus pemilik restoran Krakatoa, ditemukan tewas di dapur restorannya sendiri.

Beberapa jam sebelum kematian Anthony CCTV merekam perselisihannya dengan Rama (Roy Sungkono), chef sekaligus pemilik restoran keluarga Kalu Warga yang merupakan seterunya.

Bukti tersebut, membuat Rama menjadi tersangka utama kasus kematian Anthony. Di tengah proses penyelidikan, Vita (Sintya Marisca), penyidik yang bertugas menangani kasus tersebut menilai tak cukup bukti menjadikan Rama tersangka.

Apalagi, hasil autopsi menunjukkan adanya kandungan tetrodotoxin dalam tubuh Chef Tony. Rama kemudian menawarkan keahliannya sebagai chef untuk membaca petunjuk yang mungkin luput dari penyelidikan biasa.

Serial My Chef In Crime menawarkan perpaduan yang tidak biasa dalam serial kriminal. Ketegangan investigasi berjalan beriringan dengan persaingan di dunia kuliner, konflik keluarga, serta hubungan personal antar karakter.