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Segera Debut di Bioskop, Cidro Asmoro Padukan Musik dan Komedi Lewat Official Poster

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |09:30 WIB
Segera Debut di Bioskop, Cidro Asmoro Padukan Musik dan Komedi Lewat Official Poster
Segera Debut di Bioskop, Cidro Asmoro Padukan Musik dan Komedi Lewat Official Poster. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Mendekati jadwal penayangannya di bioskop, film Cidro Asmoro merilis poster resmi yang menyuguhkan gambaran karakter, suasana, serta warna cerita yang akan dibawa ke layar lebar. 

Poster tersebut tampil dengan visual yang cerah, penuh warna, dan enerjik. Di bagian tengah, judul ‘Cidro Asmoro’ terlihat dominan melalui tipografi bergaya klasik yang dipadukan dengan ilustrasi gitar.

Tidak hanya memperlihatkan kemeriahan dan musik, poster itu juga menampilkan tagline ‘Virale Heboh, Critane Baper!’ yang menggambarkan dua sisi cerita Cidro Asmoro: keseruan dan kekacauan akibat sebuah momen viral.

Cidro Asmoro bercerita tentang Prita yang berasal dari keluarga kurang mampu yang bekerja sebagai penjaga kafe kecil di Yogyakarta. Di tengah kesibukannya mencari uang untuk keluarga, Prita menyimpan impian menjadi penyanyi. 

Suatu malam, sepulang bekerja, Prita bersama sahabatnya, Molly, berhenti di sebuah trotoar ketika seorang pengamen jalanan menyanyikan lagu campursari Koyo Jogja Istimewa. 

Tanpa banyak berpikir, Prita ikut bernyanyi dan berjoget bersama pengamen tersebut. Aksi spontan Prita yang polos, lucu, dan penuh semangat itu kemudian direkam oleh Molly dan diunggah ke media sosial.

Dalam waktu singkat, video itu viral dan Prita yang sebelumnya bukan siapa-siapa mendadak dikenal banyak orang. Goyangannya ditiru oleh berbagai kalangan dan namanya menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. 

Popularitas yang datang dalam semalam ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Prita harus beradaptasi dengan dunia hiburan yang sebelumnya sama sekali asing baginya. 

Di tengah popularitas tersebut, ia juga harus menghadapi musisi dan band ternama yang merasa terusik. Viralitas Prita bahkan ikut mengguncang industri musik campursari dan mempengaruhi sejumlah kepentingan di dalamnya. 

Persaingan, ego, dan kepentingan bisnis kemudian membawa Prita ke dalam situasi yang semakin rumit.  

 

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