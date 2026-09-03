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VISION+ Bocorkan First Look POTE, Kisah Horor tentang Kutukan di Pulau Marunda

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |22:00 WIB
VISION+ Bocorkan First Look <i>POTE</i>, Kisah Horor tentang Kutukan di Pulau Marunda
VISION+ Bocorkan First Look POTE. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Ada satu hal yang sebaiknya dihindari ketika berada di Pulau Marunda: melihat kematian. Aturan sederhana tersebut menjadi pintu masuk menuju teror dalam “POTE”, original series terbaru VISION+ yang memadukan horor, drama, dan thriller. 

Lewat materi first look yang telah diperkenalkan, serial ini mulai memperlihatkan atmosfer gelap sekaligus misterius yang menjadi ciri utama ceritanya.

Misi Kemanusiaan yang Berubah Menjadi Mimpi Buruk

Cerita bermula ketika lima dokter muda berangkat ke Pulau Marunda untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi wabah misterius. Mereka datang dengan bekal ilmu medis dan misi kemanusiaan, tetapi situasi di pulau tersebut segera menunjukkan sisi yang berbeda.

Ada sebuah telaga yang menyimpan kisah kelam dan menjadi bagian penting dari teror yang mereka hadapi. Ketika rahasia masa lalu pulau mulai terungkap, gangguan aneh bermunculan. Apa yang awalnya terlihat seperti persoalan kesehatan perlahan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan logika medis. Di balik semuanya terdapat sosok "POTE", makhluk yang lahir dari dendam masa lalu. 

Dibintangi oleh Audi Marissa, Dito Darmawan, Fandy Christian, Kiara Mckenna, Fergie Brittany, dan Meisya Amira, POTE dikemas sebagai original series dengan delapan episode, masing-masing berdurasi sekitar 30 menit. Cerita bergerak dari kedatangan tim medis hingga teror yang semakin intens di Pulau Marunda.

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