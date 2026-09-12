Oki Rengga dan Adi Sudirja Bongkar Karakter dalam Penghuni Rumah Warisan

JAKARTA - Oki Rengga dan Adi Sudirja membongkar detail karakter yang mereka perankan dalam web series kolaborasi terbaru MNC Pictures dan Smartfren, Penghuni Rumah Warisan.

Berperan sebagai Bang Jeki, Adi Sudirja mengaku, series bergenre horor komedi itu membawa pengalaman baru yang cukup menggelitik. Pasalnya, dia harus melepas dialek Medan yang menjadi ciri khasnya selama ini.

“Akhirnya, setelah 3 tahun di Ibu Kota, saya harus ngomong pakai bahasa Jakarta. Lumayan keselek Monas nih. Tantangannya, saya enggak bisa ngomong pakai ‘lo’ dan ‘gua’,” ujar aktor yang mengawali kariernya sebagai content creator itu.

Tak hanya urusan bahasa, proses membangun dinamika peran di lokasi syuting juga terasa sangat hangat. Demi mempererat chemistry sebagai kakak-adik dengan Dinda Mahira, Adi bahkan melakoni pendekatan yang cukup unik.

“Proses bonding antarcast dalam series ini seru banget. Kebetulan, saya ketemu lagi sama Bang Oki Rengga di sini. Ada Bastian Steel dan Dinda Mahira juga yang berperan sebagai adik saya,” imbuh sang aktor.

Sementara itu, komika Oki Rengga dipercaya menghidupkan karakter Bang Dul. Oki mengaku, tak menemukan kesulitan berarti karena watak Dul sangat dekat dengan kehidupan kesehariannya.