Tantangan para Cast Mendalami Karakter dalam Series My Chef in Crime

JAKARTA – Aktor Jeremie Tobing, Sarah Felicia, dan Ajeng Fauziiah mengungkapkan pengalaman dan tantangan yang harus mereka hadapi saat mendalami karakter dalam series My Chef in Crime.

Jeremie Tobing mengaku, harus melakukan switching personality yang cukup drastis untuk berperan sebagai Bayu dalam series tersebut. Berbeda dengan kepribadian aslinya, Bayu digambarkan sebagai pribadi emosional dan tertutup.

“Bayu ini kebalikan dari sifat asli aku. Karakternya mudah sekali marah dan merahasiakan masa lalunya. Tantangan aku berperan sebagai Bayu adalah mengolah watak dan membuka emosinya,” ujarnya.

Hal serupa dirasakan Sarah Felicia yang dipercaya menghidupkan lakon Anya. Memiliki kepribadian introvert di kehidupan nyata, Sarah harus berperan sebagai perempuan yang sangat cerewet.

Jeremie Tobing dan Sarah Felicia mengungkapkan tantangan dalam mendalami peran sebagai Bayu dan Anya dalam series My Chef in Crime. (Foto: Niko Prayoga|Okezone)

“Anya ini butuh 200 persen energi setiap saat. Dia selalu teriak-teriak dan asbun (asal bunyi), padahal in real life, aku itu introvert. Jujur lumayan capek sih. Tapi justru di situlah tantangan dan keseruannya,” ungkapnya.

Sementara Ajeng Fauziiah yang berlakon sebagai Lisa, menyoroti pentingnya proses reading dan pendampingan acting coach untuk melepas kepribadian aslinya demi mendalami peran yang kompleks.

“Karakter aku sebagai Lisa sedikit kompleks. Jadi aku belajar mendalaminya dengan diskusi sama acting coach Bang Indra Birowo, supaya karakter Ajeng di kehidupan nyata dikesampingkan dulu dan bisa masuk sepenuhnya ke karakter Lisa,” imbuhnya.

Series My Chef in Crime disutradarai Sondang Pratama dan memiliki delapan episode yang masing-masing berdurasi 35 menit. Series ini menawarkan perspektif baru di mana dapur tidak hanya menjadi latar cerita, namun juga bagian penting dari proses penyelidikan.