Episode 1 My Chef in Crime: Roy Sungkono Jadi Tersangka Pembunuhan!

JAKARTA – VISION+ akhirnya menayangkan episode perdana series original My Chef in Crime, pada 14 Agustus 2026. Series ini siap mengajak penonton memecahkan kasus pembunuhan dengan cara yang tidak biasa.

Menggabungkan dunia kuliner dan investigasi kriminal, series ini menghadirkan Roy Sungkono sebagai chef dan Sintya Marisca sebagai penyidik yang harus mengungkap misteri pembunuhan celebrity chef.

Episode 1 My Chef in Crime juga dapat Anda tonton di VISION+ dengan mengklik tautan berikut ini. Dalam episode perdana berjudul Asam Pedas Patin, penonton langsung dihadapkan pada sebuah kasus pembunuhan yang menjadikan Chef Rama sebagai tersangka.

Sinopsis Episode 1 My Chef in Crime

Kisah bermula ketika Chef Anthony Fahrozi, celebrity chef sekaligus pemilik restoran Krakatoa, ditemukan tewas di dapur restorannya sendiri. Kematian sang celebrity chef kemudian menyeret Chef Rama.

Hal itu karena rekaman CCTV restoran memperlihatkan Rama yang merupakan pemilik Table Kalu Warga datang ke Krakatoa dan terlibat cekcok besar dengan Chef Tony.

Rekaman CCTV itu membuat Rama menjadi tersangka dan ditahan polisi. Penyelidikan kasus kematian Chef Tony kemudian ditangani oleh Vita, penyidik kepolisian yang juga mantan kekasih Rama.

Setelah menjalankan penyelidikan, Vita belum menemukan bukti kuat yang mengarah pada Rama pelaku pembunuhan Tony. Satu-satunya petunjuk yang mengarah kepadanya hanyalah rekaman CCTV tersebut.

Kasus tersebut semakin menarik ketika hasil autopsi keluar. Ternyata, hasil autopsi menunjukkan adanya kandungan Tetrodotoxin pada jenazah Chef Tony.

Hal itu membuat Rama menawarkan bantuan untuk membantu proses investigasi. Alih-alih hanya mengandalkan metode penyelidikan konvensional, Rama menggunakan pengetahuan dan keahlian kulinernya untuk membaca petunjuk yang ada.

Dari analisis tersebut, Rama berhasil mengidentifikasi, Chef Tony tak sengaja diracun oleh seseorang. Penemuan ini pun membuat arah penyelidikan berubah: siapa yang ada di dapur Krakatoa malam itu?

Ketika rekaman CCTV diperiksa lebih lanjut, muncul sebuah petunjuk mengejutkan. Terdapat seorang staf asing yang tidak dikenal berada di dapur pada malam Chef Tony meninggal. Siapakah staf tersebut?

Dalam penyelidikan kasus Chef Tony, Vita harus mencari kebenaran mengenai keberadaan Rama di Krakatoa sekaligus memastikan apakah chef tersebut benar-benar terlibat dalam pembunuhan.

Ketika Dunia Kuliner Menjadi Petunjuk

Kejahatan merupakan salah satu hal yang membuat series My Chef in Crime berbeda dengan series lainnya. Keunikan series ini terletak pada perpaduan apik teknik kuliner dengan investigasi kriminal.

Dalam series ini, kemampuan seorang chef tak hanya untuk menghasilkan hidangan. Pengetahuan mengenai bahan, teknik pengolahan, hingga karakteristik makanan dapat membantu mengungkap fakta di balik sebuah kasus.

Series My Chef in Crime juga memperlihatkan bagaimana dapur menjadi bagian dari proses investigasi sebuah kasus, sementara teknik memasak dapat berubah menjadi petunjuk untuk mengungkap kejahatan.