Episode Perdana My Chef in Crime Resmi Tayang di VISION+

JAKARTA – Series My Chef in Crime resmi memulai masa tayangnya di VISION+, pada 14 Agustus 2026. Series yang mengawinkan genre crime, investigasi, kuliner, drama keluarga, dan romance ini bisa Anda tonton dengan mengklik link ini.

Dibintangi Roy Sungkono dan Sintya Marisca, series My Chef in Crime menjadi tontonan yang tepat bagi Anda pencinta drama kriminal. Apalagi, episode perdana series ini bisa Anda tonton gratis hanya dengan mengunduh VISION+.

Berbeda dari serial kriminal pada umumnya, My Chef in Crime menjadikan dunia kuliner sebagai bagian penting dalam proses investigasi. Teknik memasak, bahan makanan, hingga pengetahuan seorang chef dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap sebuah kasus.

Series ini hadir dalam delapan episode dan akan tayang secara mingguan, sehingga setiap episodenya memberikan kesempatan bagi penonton untuk ikut menebak dan mengikuti perkembangan misterinya yang bikin penasaran.

Serial Crime dengan Cita Rasa Berbeda

Cerita My Chef in Crime berpusat pada seorang chef yang tiba-tiba terseret dalam kasus pembunuhan. Untuk membuktikan kebenaran, kemampuan kulinernya justru digunakan dalam proses penyelidikan.

Di sinilah kekuatan utama My Chef in Crime. Dapur tidak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga menjadi bagian dari misteri. Setiap teknik, bahan, dan pengetahuan kuliner dapat memiliki peran dalam mengungkap sebuah kasus.

Konsep tersebut membuat serial ini menawarkan pengalaman berbeda bagi penonton yang sudah terbiasa dengan cerita kriminal dan investigasi.

Karakter Chef Rama

Roy Sungkono berperan sebagai Rama, seorang chef sekaligus pemilik restoran keluarga Kalu Warga. Rama digambarkan sebagai chef yang percaya diri namun menyimpan luka dan persoalan masa lalu.

Ketika dirinya terseret ke dalam sebuah kasus kriminal, kemampuan kulinernya menjadi bagian penting dalam upaya mencari kebenaran.

Karakter ini menjadi salah satu daya tarik My Chef in Crime karena ia melihat sebuah kasus dari perspektif seorang chef dan menggunakan pengetahuannya untuk menguras berbagai misteri.

Karakter Detektif Vita

Sementara itu, Sintya Marisca memerankan Vita, seorang penyidik junior yang tegas dan idealis. Dia memiliki insting kuat untuk mencari kebenaran dan harus menghadapi berbagai tantangan ketika menangani kasus yang menjadi pusat cerita dalam My Chef in Crime.

Menariknya, hubungan Vita dan Rama tidak hanya sebatas investigator dan tenaga ahli. Keduanya memiliki masa lalu sebagai cinta pertama yang belum sepenuhnya selesai. Dinamika tersebut menghadirkan unsur slow burn romance di tengah cerita kriminal.