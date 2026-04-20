Bisikan Gaib: Tiga Tuyul Ditangkap di Kontrakan Bekasi, Curi Uang Milik Warga

JAKARTA – Dalam episode terbaru Bisikan Gaib, Bang Robby Purba menghadirkan kisah mengejutkan dari Pak Andi yang mengaku pernah berhadapan langsung dengan sosok gaib pencuri uang, yaitu tuyul.

Peristiwa ini terjadi saat dirinya tinggal di sebuah kontrakan di Bekasi. Awalnya, ia mulai merasakan kejanggalan setelah rutin melakukan zikir yang diajarkan gurunya. Tanpa disangka, kemampuan melihat makhluk gaib pun mulai muncul.

Suatu hari, ia melihat sosok mencurigakan di gudang dekat rumahnya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika usaha orang tuanya mengalami kehilangan uang secara terus-menerus tanpa sebab yang jelas.

Dengan bimbingan gurunya, Pak Andi mencoba menarik makhluk tersebut melalui doa. Tak disangka, bukan satu, melainkan tiga tuyul berhasil “ditangkap” dan diikat di dalam kamar kontrakannya.

Andi mengaku mendengar suara tangisan dari makhluk tersebut, bahkan sempat berkomunikasi untuk mengetahui asal-usulnya. Dari pengakuan itu, diketahui bahwa tuyul tersebut dikirim oleh seseorang untuk mencuri uang secara perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan.