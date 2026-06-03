Meidra Lihat Sosok Berambut Panjang, Besok Paginya Sang Ayah Mengaku Alami Hal Ini

JAKARTA - Meidra mengaku telah beberapa kali mengalami kejadian tak biasa sejak remaja. Dalam segmen Bisikan Gaib bersama Robby Purba, penyanyi asal Kepulauan Riau tersebut mengaku dirinya bukan orang yang mudah percaya dengan cerita-cerita mistis dan selalu berusaha mencari penjelasan logis atas apa yang dialaminya.

Salah satu pengalaman yang masih diingatnya yaitu terjadi pada saat masa SMA. Ketika berada sendirian di kelas saat upacara berlangsung, ia melihat sapu-sapu di belakang kelas tiba-tiba berjatuhan tanpa sebab yang jelas. Tak lama kemudian, terjadi kesurupan massal yang melibatkan sejumlah siswa hingga guru di sekolahnya.

Tak hanya di sekolah, Meidra juga mengaku pernah melihat sosok misterius di sekitar rumahnya. Salah satu kejadian yang paling membekas terjadi saat mati lampu ketika ia melihat sosok berambut panjang mengintip di area belakang rumah. Karena ketakutan, Meidra memilih masuk ke kamar dan tidak menceritakannya kepada siapa pun saat itu.

Keesokan harinya, sang ayah justru mengaku mengalami gangguan saat tidur. Cerita tersebut membuat Meidra semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya malam sebelumnya bukan hanya sekadar perasaan atau imajinasi semata.

Meski telah mengalami berbagai kejadian yang sulit dijelaskan, Meidra mengaku dirinya tidak pernah berusaha berkomunikasi dengan makhluk gaib dan selalu memilih untuk berpikir positif. Namun, cerita yang ia bagikan ternyata jauh lebih panjang dan penuh detail mengejutkan. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan cerita selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial

(kha)

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