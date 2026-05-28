HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bisikan Gaib: Niat Hijrah Malah Bikin Rumah Tangga Allea Hancur?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |22:01 WIB
Bisikan Gaib: Niat Hijrah Malah Bikin Rumah Tangga Allea Hancur?
Bisikan Gaib
JAKARTA - Niat awal ingin mendalami agama dan menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi yang terjadi justru membuat rumah tangga Allea perlahan berubah mencekam. Dalam podcast Bisikan Gaib bersama Robby Purba, Allea membagikan pengalaman yang sampai sekarang masih membekas di hidupnya setelah sang suami mengikuti sebuah perguruan di kawasan Pangandaran. 

Bukan cuma soal rumah tangganya yang berubah drastis, tetapi juga berbagai kejadian aneh yang mulai muncul satu per satu dirumahnya. Perubahan itu bermula dari hal-hal kecil yang sulit dijelaskan.

Suasana rumah mendadak terasa berbeda, beberapa benda aneh mulai dibawa pulang, hingga kebiasaan-kebiasaan baru sang suami yang membuat Allea merasa tidak nyaman. Salah satu yang paling membekas di ingatannya adalah saat dirinya menemukan sebuah batu putih berbentuk segitiga di ruangan tempat suami biasa melakukan wirid. Meski sempat menganggap semua itu biasa aja, Allea mengaku firasat buruknya semakin kuat dari hari ke hari.

Rasa takut Allea semakin besar saat dirinya ikut dalam sebuah perjalanan ziarah bersama rombongan perguruna sang suami. Di sana, ia melihat sebuah ruangan khusus yang disebut tidak bisa dimasuki sembarang orang. Sejak momen itu, Allea mengaku firasat buruknya semakin kuat. la merasa ada banyak hal yang selama ini sengaja disembunyikan darinya.

Konflik rumah tangga mereka mulai memuncak ketika sebuah benda yang dianggap Allea hanya souvenir biasa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Reaksi sang suami saat mengetahui hal itu disebut membuat Allea benar-benar ketakutan.

Allea mengaku hidupnya berubah total sejak sang suami mengikuti perguruan itu. Mulai dari sikap suami yang berubah drastis, munculnya gangguan-gangguan aneh, hingga rumah tangga mereka yang akhirnya berada di ujung kehancuran. Namun di balik semua kejadian tersebut, Allea mengaku dirinya justru belajar banyak tentang hidup dan pilihan seseorang. Benarkah semua yang dialaminya hanya kebetulan semata, atau memang ada sesuatu yang lebih besar di balik perguruan itu? Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.
 

(kha)

