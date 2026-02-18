Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bisikan Gaib: Terjebak di Padepokan Mistis, saat Waktu Tak Lagi Sama

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |23:03 WIB
Bisikan Gaib: Terjebak di Padepokan Mistis, saat Waktu Tak Lagi Sama
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA - Di episode Bisikan Gaib kali ini, cerita datang dari seorang pria bernama Yudhis. Kehidupannya berubah drastis sejak perceraian memisahkannya dari sang istri. Ia memilih meninggalkan rumah dan menjalani hari-harinya sebagai pengamen, berpindah dari Lebak Bulus hingga Kampung Rambutan. Rutinitas sehari-harinya sederhana, bermain gitar dan berharap akan pundi-pundi rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Suatu malam sepulang mengamen, Yudhis pulang dengan menggunakan bus seperti biasanya. Namun perjalanan yang seharusnya membawanya pulang justru mengarahkannya ke Bogor. Ia mencoba kembali ke agar dapat pulang kerumahnya, tapi bus berikutnya malah membawanya semakin jauh hingga ke Sukabumi. Merasa benar-benar tersesat, Yudhis memutuskan untuk balik berjalan kaki menuju Jakarta. Perjalanan balik ini hanya bermodalkan bertanya pada orang-orang terminal untuk dapat menemukan arah pulang.

Setelah menempuh beberapa kilometer tanpa kepastian, Yudhis berhenti di sebuah musholla kecil untuk beristirahat. Di sana, ia diajak untuk melaksanakan salat. Awalnya Yudhis menolak, namun setiap kali hendak pergi untuk melanjutkan perjalanan, kakinya terasa begitu berat. Hingga akhirnya ia luluh dan mengikuti ajakan untuk salat Magrib.

Usai salat, anak-anak kecil mengajaknya makan di sebuah padepokan. Yudhis tinggal di sana dan menjalani aktivitas layaknya santri, seperti salat berjamaah, bantu bersih bersih, serta makan makanan sederhana seperti ubi dan singkong rebus. Selama berada di sana, imam yang selalu mengimami salat hanya terdengar suaranya tanpa pernah terlihat wujudnya.

Menurut pengakuan Yudhis, ia merasa berada di padepokan tersebut selama kurang lebih enam atau tujuh hari. Namun saat kembali ke rumah, keluarganya sontak kaget. Yudhis ternyata telah hilang lebih dari satu tahun dan sempat dicari ke berbagai daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/598/3202331//bisikan_gaib-DkHz_large.JPG
Bisikan Gaib: Jadi ABK Kapal Cumi, Larangan di Laut yang Berujung Teror
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/598/3202302//bisikan_gaib-4ygr_large.JPG
Bisikan Gaib: Pedepokan yang Menyimpan Banyak Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201301//kata_mereka-lhWF_large.JPG
Kata Mereka: Masa Bersiap dan Jejak Keturunan Belanda di Indonesia yang Memudar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201281//kata_mereka-kb3t_large.JPG
Kata Mereka: Membongkar Periode Kelam di Balik Hilangnya Jejak Keturunan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/598/3200865//bisikan_gaib-YCem_large.JPG
Cerita dari Proyek Maluku, saat Pembangunan Beririsan dengan Dunia Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/598/3200846//bisikan_gaib-S71w_large.JPG
Kisah Mistis di Maluku, saat Proyek Bersentuhan dengan Wilayah Lain
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement