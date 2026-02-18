Bisikan Gaib: Terjebak di Padepokan Mistis, saat Waktu Tak Lagi Sama

JAKARTA - Di episode Bisikan Gaib kali ini, cerita datang dari seorang pria bernama Yudhis. Kehidupannya berubah drastis sejak perceraian memisahkannya dari sang istri. Ia memilih meninggalkan rumah dan menjalani hari-harinya sebagai pengamen, berpindah dari Lebak Bulus hingga Kampung Rambutan. Rutinitas sehari-harinya sederhana, bermain gitar dan berharap akan pundi-pundi rupiah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Suatu malam sepulang mengamen, Yudhis pulang dengan menggunakan bus seperti biasanya. Namun perjalanan yang seharusnya membawanya pulang justru mengarahkannya ke Bogor. Ia mencoba kembali ke agar dapat pulang kerumahnya, tapi bus berikutnya malah membawanya semakin jauh hingga ke Sukabumi. Merasa benar-benar tersesat, Yudhis memutuskan untuk balik berjalan kaki menuju Jakarta. Perjalanan balik ini hanya bermodalkan bertanya pada orang-orang terminal untuk dapat menemukan arah pulang.

Setelah menempuh beberapa kilometer tanpa kepastian, Yudhis berhenti di sebuah musholla kecil untuk beristirahat. Di sana, ia diajak untuk melaksanakan salat. Awalnya Yudhis menolak, namun setiap kali hendak pergi untuk melanjutkan perjalanan, kakinya terasa begitu berat. Hingga akhirnya ia luluh dan mengikuti ajakan untuk salat Magrib.

Usai salat, anak-anak kecil mengajaknya makan di sebuah padepokan. Yudhis tinggal di sana dan menjalani aktivitas layaknya santri, seperti salat berjamaah, bantu bersih bersih, serta makan makanan sederhana seperti ubi dan singkong rebus. Selama berada di sana, imam yang selalu mengimami salat hanya terdengar suaranya tanpa pernah terlihat wujudnya.

Menurut pengakuan Yudhis, ia merasa berada di padepokan tersebut selama kurang lebih enam atau tujuh hari. Namun saat kembali ke rumah, keluarganya sontak kaget. Yudhis ternyata telah hilang lebih dari satu tahun dan sempat dicari ke berbagai daerah.