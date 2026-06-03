Saat Banyak Peserta Idol Terpuruk, Sosok Rara Justru Jadi Orang yang Paling Dicari?!

JAKARTA - Persahabatan yang terjalin selama ajang Indonesuan Idol sering kali menyisakan cerita menarik yang tak banyak diketahui publik. Salah satunya datang dari Angie dan Rara. Meski dikenal memiliki karakter yang berbeda, keduanya ternyata membangun hubungan yang cukup dekat hingga saling memahami sisi-sisi yang jarang terlihat di depan kamera.

Dalam perbincangannya bersama Robby Purba di Mampir Bentar, Angie mendapat kesempatan untuk menceritakan kesannya terhadap Rara. Menurutnya, banyak orang mengenal Rara sebagai sosok yang selalu ramai, ceria, dan penuh energi. Namun setelah mengenalnya lebih dekat, Angie justru menemukan sisi lain yang tidak selalu terlihat oleh publik.

Angie mengungkap bahwa di balik kepribadiannya yang ekspresif, Rara merupakan sosok yang sangat perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. la kerap hadir untuk memberikan dukungan kepada teman-temannya, terutama saat mereka sedang menghadapi tekanan selama kompetisi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak peserta Indonesian Idol merasa nyaman berada di dekat Rara.

Tak hanya itu, Angie juga mengaku sempat memiliki kesan yang berbeda sebelum benar-benar mengenal Rara. Namun seiring waktu, pandangannya berubah setelah melihat langsung bagaimana Rara memperlakukan teman-temannya. Baginya, sosok Rara yang sebenarnya jauh lebih hangan dan tulus dibandingkan apa yang terlihat sekilas di layar televisi.

Pengakuan Angie pun semakin menunjukkan bahwa hubungan pertemanan yang terjalin selama Indonesian Idol menyimpan banyak cerita yang belum diketahui publik.

Lalu seperti apa momen-momen yang membuat Angie semakin dekat dengan Rara? dan fakta menarik apa lagi yang terungkap dalam perbincangan mereka? Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

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