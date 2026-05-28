Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keiko dan Arrcely Bongkar Kehidupan Rahasia di Karantina Indonesian Idol

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |21:01 WIB
Keiko dan Arrcely Bongkar Kehidupan Rahasia di Karantina Indonesian Idol
Mampir Bentar Robby Purba
A
A
A

JAKARTA - Keiko dan Arrcely kembali membagikan banyak cerita tak terduga saat berbincang bersama Bang Robby di segmen Mampir Bentar. Mulai dari kehidupan selama karantina Indonesian Idol, kebiasaan unik di kamar, sampai sifat asli masing-masing yang jarang diketahui penonton akhirnya ikut terbongkar.

Dalam obrolan tersebut, Arrcely mengaku kagum dengan sosok Keiko yang dianggap jauh lebih dewasa dibanding usianya. Menurut Arrcely, Keiko adalah tipe orang yang bikin teman-temannya ikut kagum. Bahkan ia menyebut mental Keiko sudah siap untuk go internasional karena cara berpikirnya yang matang.

Tak mau kalah, Keiko ikut membongkar kebiasaan Arrcely selama di karantina. la menyebut Arrcely suka membawa banyak camilan sampai berdus-dus dan paling sering bikin teman-temannya ikut "keracunan" make up setelah melihat barang yang dipakainya. Keiko juga mengungkap kalau Arrcely sering makeup di mobil dan tetap bisa tampil rapi meski baru siap-siap di perjalanan.

Selain itu, mereka juga sempat cerita soal aturan ketat selama karantina Indonesian Idol. Para finalis ternyata tidak bisa bebas belanja setiap hari dan harus menunggu jadwal tertentu. Arrcely bahkan sempat membawa laptop untuk urusan kuliah kedokteran gigi, namun akhirnya disita karena aturan karantina yang cukup ketat.

Meski sepanjang acara dipenuhi candaan dan saling roasting, chemistry Keiko dan Arrcely justru buat penonton gemas. Masih banyak cerita lucu dan momen tak terduga lainnya yang belum terungkap di sini, termasuk pengakuan soal kehidupan di kamar karantina sampai kejadian lucu di gereja. Saksikan obrolan lengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/598/3221247//bisikan_gaib_robby_purba_allea-PyTw_large.jpeg
Tiga Kali Didatangi Sosok Misterius saat Hamil Kembar, Allea Syok Anaknya Benar-Benar Pergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/598/3221242//mampir_bentar_arrcely_dan_keiko-L3OF_large.jpeg
Keiko Spill Momen Paling Chaos bareng Arrcely di Luar Idol, Ceritanya Pecah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/33/3220970//celyna_grace-XvP0_large.JPG
Tak Hanya Bermusik, Celyna Grace Ingin Merambah Dunia Akting dan Film Usai Lulus dari Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/205/3220957//top_5_indonesian_idol-kNpu_large.JPG
Tak Hanya Juara dan Runner Up, Top 5 Indonesian Idol XIV Juga Direkrut HITS Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/33/3220852//niki_becker_runner_up-oBFz_large.jpg
Jadi Runner Up Indonesian Idol XIV, Niki Becker: Aku Kira Hanya sampai Top 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/15/3220892//chery_q-AMgR_large.jpg
Celyna Grace Juara Indonesian Idol 2026, Dihadiahi Chery Q
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement