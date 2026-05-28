Keiko dan Arrcely Bongkar Kehidupan Rahasia di Karantina Indonesian Idol

JAKARTA - Keiko dan Arrcely kembali membagikan banyak cerita tak terduga saat berbincang bersama Bang Robby di segmen Mampir Bentar. Mulai dari kehidupan selama karantina Indonesian Idol, kebiasaan unik di kamar, sampai sifat asli masing-masing yang jarang diketahui penonton akhirnya ikut terbongkar.

Dalam obrolan tersebut, Arrcely mengaku kagum dengan sosok Keiko yang dianggap jauh lebih dewasa dibanding usianya. Menurut Arrcely, Keiko adalah tipe orang yang bikin teman-temannya ikut kagum. Bahkan ia menyebut mental Keiko sudah siap untuk go internasional karena cara berpikirnya yang matang.

Tak mau kalah, Keiko ikut membongkar kebiasaan Arrcely selama di karantina. la menyebut Arrcely suka membawa banyak camilan sampai berdus-dus dan paling sering bikin teman-temannya ikut "keracunan" make up setelah melihat barang yang dipakainya. Keiko juga mengungkap kalau Arrcely sering makeup di mobil dan tetap bisa tampil rapi meski baru siap-siap di perjalanan.

Selain itu, mereka juga sempat cerita soal aturan ketat selama karantina Indonesian Idol. Para finalis ternyata tidak bisa bebas belanja setiap hari dan harus menunggu jadwal tertentu. Arrcely bahkan sempat membawa laptop untuk urusan kuliah kedokteran gigi, namun akhirnya disita karena aturan karantina yang cukup ketat.

Meski sepanjang acara dipenuhi candaan dan saling roasting, chemistry Keiko dan Arrcely justru buat penonton gemas. Masih banyak cerita lucu dan momen tak terduga lainnya yang belum terungkap di sini, termasuk pengakuan soal kehidupan di kamar karantina sampai kejadian lucu di gereja. Saksikan obrolan lengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri