Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bisikan Gaib: Jadi ABK Kapal Cumi, Larangan di Laut yang Berujung Teror

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |20:23 WIB
Bisikan Gaib: Jadi ABK Kapal Cumi, Larangan di Laut yang Berujung Teror
Bisikan Gaib
A
A
A

JAKARTA – Di episode Bisikan Gaib kali ini, penonton diajak menyelami pengalaman Angga Dika, seorang pria yang memutuskan menjadi ABK kapal cumi setelah lama menganggur. Tawaran kerja menjadi ABK kapal cumi ini datang cepat, bahkan diawal sebelum benar-benar berlayar, Angga menerima uang muka jutaan rupiah. 

Bagi Angga, kesempatan itu seperti jawaban atas kebuntuan hidupnya yang sebelumnya bisa dibilang banyak kesulitan.

Kapal kayu berukuran sedang itu berlayar menuju perairan Kalimantan dengan kontrak layer selama empat bulan. Sebagai seorang anak buah kapal yang baru terjun ke lahan ini, Angga harus cepat menyesuaikan diri dan banyak belajar hal-hal baru. 

Hal ini termasuk juga belajar mengemudikan kapal. Angga belajar mengemudikan kapal agar nantinya dapat bergantian secara shift untuk memegang kemudi selama dua jam. Di ruang kemudi kapal tersebut, terdapat sebuah patung dengan dupa yang selalu menyala. Awak lama menganggapnya sebagai bagian dari “tradisi laut”.

Suatu malam, saat mendapat giliran jaga pukul 21.00 WIB, Angga yang mendapatkan jadwal mengemudi sendirian di ruang kemudi menyalakan rokoknya untuk dapat menenamni keheningan malam itu. Tanpa berpikir panjang, Angga membuang abu rokok ke arah patung yang dibawahnya juga terkumpul abu-abu yang berasal dari dupa. Rekannya sempat menegur, menyebut ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/598/3202302//bisikan_gaib-4ygr_large.JPG
Bisikan Gaib: Pedepokan yang Menyimpan Banyak Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201301//kata_mereka-lhWF_large.JPG
Kata Mereka: Masa Bersiap dan Jejak Keturunan Belanda di Indonesia yang Memudar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/598/3201281//kata_mereka-kb3t_large.JPG
Kata Mereka: Membongkar Periode Kelam di Balik Hilangnya Jejak Keturunan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/598/3200865//bisikan_gaib-YCem_large.JPG
Cerita dari Proyek Maluku, saat Pembangunan Beririsan dengan Dunia Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/598/3200846//bisikan_gaib-S71w_large.JPG
Kisah Mistis di Maluku, saat Proyek Bersentuhan dengan Wilayah Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196943//kata_mereka_robby_purba-DCYw_large.jpg
Mengulik Legenda Dewi Lanjar di Pantai Utara Jawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement