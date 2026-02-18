Bisikan Gaib: Jadi ABK Kapal Cumi, Larangan di Laut yang Berujung Teror

JAKARTA – Di episode Bisikan Gaib kali ini, penonton diajak menyelami pengalaman Angga Dika, seorang pria yang memutuskan menjadi ABK kapal cumi setelah lama menganggur. Tawaran kerja menjadi ABK kapal cumi ini datang cepat, bahkan diawal sebelum benar-benar berlayar, Angga menerima uang muka jutaan rupiah.

Bagi Angga, kesempatan itu seperti jawaban atas kebuntuan hidupnya yang sebelumnya bisa dibilang banyak kesulitan.

Kapal kayu berukuran sedang itu berlayar menuju perairan Kalimantan dengan kontrak layer selama empat bulan. Sebagai seorang anak buah kapal yang baru terjun ke lahan ini, Angga harus cepat menyesuaikan diri dan banyak belajar hal-hal baru.

Hal ini termasuk juga belajar mengemudikan kapal. Angga belajar mengemudikan kapal agar nantinya dapat bergantian secara shift untuk memegang kemudi selama dua jam. Di ruang kemudi kapal tersebut, terdapat sebuah patung dengan dupa yang selalu menyala. Awak lama menganggapnya sebagai bagian dari “tradisi laut”.

Suatu malam, saat mendapat giliran jaga pukul 21.00 WIB, Angga yang mendapatkan jadwal mengemudi sendirian di ruang kemudi menyalakan rokoknya untuk dapat menenamni keheningan malam itu. Tanpa berpikir panjang, Angga membuang abu rokok ke arah patung yang dibawahnya juga terkumpul abu-abu yang berasal dari dupa. Rekannya sempat menegur, menyebut ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laut.