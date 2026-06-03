Dari Semua Kenangan di Indonesia Idol, Angie Justru Tak Bisa Lupa Insiden Rara yang Satu Ini!

JAKARTA - Banyak yang mengenal Rara sebagai sosok yang ceria, mandiri, dan selalu membawa suasana menyenangkan. Namun siapa sangka, di balik kepribadiannya yang energik, pernah terjadi satu kejadian yang membuat penghuni apartemen karantina Indonesia Idol panik di tengah malam.

Bermula dari rasa lapar dan niat sederhana untuk mencari makan, situasinya justru berubah menjadi momen yang sampai sekarang masih diingat oleh teman-temannya.

Cerita tersebut terungkap saat Rara dan Angie berbincang bersama Robby Purba dalam segmen Mampir Bentar. Ketika diminta membongkar kebiasaan atau pengalaman unik sahabatnya, Angie langsung teringat satu kejadian yang menurutnya tidak akan pernah terlupakan. Bukan soal penampilan di atas panggung atau momen kompetisi, melainkan insiden dapur yang sempat membuat suasana apartemen mendadak heboh.

Rara pun membenarkan cerita tersebut. Saat itu, ia sedang lapar sementara teman-teman lainnya sudah tertidur. Karena ingin mandiri, Rara memutuskan menghangatkan nugget yang ada di kulkas. Awalnya semua berjalan normal, hingga beberapa saat kemudian ia menyadari asap mulai keluar dari area daput saat dirinya sedang makan di ruang tamu.

Area tersebut semakin tebal dan menyebar ke beberapa ruangan hingga membuat penghuni apartemen terbangun. Bahkan sempat ada yang mengira sumbernya berasal dari alat catokan rambut. Setelah diperiksa bersama-sama, mereka baru sadar bahwa dapur sudah dipenuhi asap. Beruntung, kejadian itu tidak sampai menimbulkan kerusakan serius.

Meski kini menjadi bahan candaan insiden tersebut masih sering diingat karena kapanikan yang sempat terjadi di tengah malam.

Seberapa heboh suasana apartemen saat itu dan bagaimana reaksi teman-teman Rara? Saksikan kisah selengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

(ant)

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