Kepala Melayang dan Sosok Mengintip saat Mati Lampu, Pengalaman Meidra Idol Bikin Merinding!

JAKARTA - Meidra idol membagikan salah satu pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialaminya saat menjadi bintang tamu dipodcast Bisikan Gaib bersama Robby Purba. Finalis Indonesia Idol itu mengaku pernah mengalami kejadian aneh ketika menginap di sebuah hotel di Malaysia yang belakangan diketahui memiliki cerita mistis.

Menurut Meidra, pengalaman tersebut terjadi saat dirinya mendapat tawaran bernyanyi di kawasan Gold Coast, Malaysia. Awalnya ia merasa senang karena mendapatkan kamar hotel yang besar dan nyaman. Namun, suasana berubah ketika ia mulai meraskan hawa tidak nyaman sejak pertama kali masuk ke area penginapan.

Saat berada sendirian di kamar menjelang malam, Meidra mengaku mendengar suara seperti kursi yang bergeser dan aktivitas seseorang di sekitar kamarnya. Padahal setelah diperiksa, tidak ada siapa pun yang berada di lantai tempat ia menginap. Keanehan lain juga dirasakan ketika berada di area kamar mandi yang menurutnya terasa seperti ada sosok yang mengawasi.

Rasa penasaran Meidra akgirnya terjawab setelah beberapa rekan di Malaysia menunjukkan berbagai cerita dan unggahan di media sosial mengenai hotel tersebut. la mengaku sempat mengetahui adanya kabar tentang insiden tragis yang pernah terjadi di area hotel dan waterpark di sekitar lokasi penginapan tersebut.

Merasa situasi semakin tidak nyaman, Meidra akhirnya memilih mencari cara agar tidak perlu menghabiskan malam seorang diri di kamar tersebut. Namun teror yang ia rasakan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mulai dari suara-suara misterius, perasaan seperti diawasi, hingga fakta mengejutkan yang baru ia ketahui tentang lokasi penginapan tersebut membuat kisah ini semakin merinding. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu? Saksikan cerita lengkapnya di channel YouTube @robbypurbaofficial.



(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri