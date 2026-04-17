Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 12

JAKARTA - Sinopsis sinetron Turun Ranjang episode 12 bercerita tentang Albi yang menunggu hasil penanganan Zia. Namun tiba-tiba, sebuah telepon masuk dari asisten rumah tangganya yang panik.

Ia harus segera pergi meninggalkan kota karena merasa terancam oleh orang-orang suruhan Natha. Sang ART mengatakan, dia telah menyiapkan pengganti untuk menjaga Leon.

Albi yang tidak punya pilihan lain, meminta Naza kembali ke rumah untuk menyambut pembantu baru tersebut dan Natha sudah menunggu di parkiran, siap mengantar.

Di rumah, Naza dan Natha menyambut ART baru yang ternyata mengenal Natha. Ada kode diam yang mengalir di antara mereka. Saat sempat berdua, Natha membisikkan sesuatu ke telinga ART itu.

Natha mengisyaratkan bahwa kehadirannya bukan kebetulan. Di saat yang sama, seorang suster bernama Suris meninggalkan catatan peringatan untuk Albi.