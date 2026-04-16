Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 11: Naza Dimanfaatkan Natha Untuk Balas Dendam

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Naza tanpa sadar menjadi pion dalam permainan Natha. Di balik jamuan makan yang tampak hangat, Natha dengan lihai mengorek motivasi Wira dan Albi di balik pembebasannya sekaligus memastikan bahwa perasaan Naza kepadanya masih bisa ia manfaatkan sebagai senjata dalam rencana balas dendamnya terhadap Wira. Gombal Natha yang terasa tulus membuat Naza semakin condong memihaknya, tanpa menyadari bahwa ia sedang dijadikan alat.

Di sisi lain, Albi berusaha menjaga keutuhan keluarga kecilnya dengan berbicara serius kepada Naza soal komitmen pernikahan mereka. Namun percakapan itu justru membuka luka lama ketika Naza mengungkit soal ciuman kening. Albi mengakui bahwa saat itu ada rasa sayang yang nyata, sebuah pengakuan yang jujur, namun berbahaya. Zia yang tampaknya mendengar percakapan itu dari kejauhan tiba-tiba mengalami pendarahan di hidung, mengejutkan semua orang.

Kondisi Zia memburuk dengan cepat. Albi segera menghubungi dokter dan atas saran medis, Zia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Ketegangan menyelimuti seluruh keluarga selama proses penanganan berlangsung dan di tengah kepanikan itu, Natha tiba-tiba muncul di rumah sakit, menyapa Wira dan Albi seolah tak ada yang salah, menciptakan suasana yang semakin mencekam.

Apa yang akan dilakukan Natha? Bagaimana kondisi Zia berikutnya?

(kha)

