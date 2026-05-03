Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 29, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 29 bercerita tentang Davina yang semakin curiga dengan hubungan Sena dan Lidya setelah melihat gelagat tak biasa dari keduanya.

Saat berusaha menanyai tentang Sena di lokasi syuting, pembicaraan dengan Davina terpotong karena Lidya harus pergi ke kantor polisi. Sena yang diam-diam mengawasi, berusaha mengalihkan perhatian Davina.

Dia berpura-pura mobilnya sedang bermasalah agar Lidya bisa pergi tanpa banyak pertanyaan. Namun rasa cemburu Davina justru semakin besar karena ia yakin Sena menyembunyikan sesuatu darinya.

Di kantor polisi, Lidya datang memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kematian Farhan. Sena yang menangani kasus itu meminta ponsel Lidya sebagai barang bukti. Di dalam ponsel itu, dia menemukan banyak chat antara Lidya dan Farhan telah dihapus.

Setelah Dion berhasil memulihkan data, terungkap bahwa sehari sebelum Farhan meninggal, Lidya sempat bertemu dengannya di Terra Cozy Café dan meminta Farhan membelikannya rumah.

Percakapan itu membuat Sena semakin yakin bahwa Lidya menyimpan rahasia besar. Apakah Sena akan mengetahui rahasia Lidya? Sementara itu, Davina menunjukkan perasaan yang semakin dalam terhadap Sena, meski masih dibayangi rasa ragu.

Di sisi lain, Jihan berpura-pura berdamai dengan Davina demi mendapatkan kembali kepercayaan orangtuanya. Namun ternyata, niatnya tidak tulus. Sementara itu, Sena dan Dion berhasil mengakses isi ponsel Desi.