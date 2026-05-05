Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 30, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 30 bercerita tentang hubungan Jihan dan Dipa yang kembali memanas. Hal itu dipicu karena Jihan merasa Dipa tidak cukup romantis dan tak punya effort sebagai pasangan.

Dipa yang lelah menghadapi tuntutan. Jihan memilih bersikap realistis, tetapi Jihan justru semakin kecewa. Sementara Desi akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit dan ingin mengunjungi makam adiknya, Farhan.

Sena dan Dion terus memperdalam penyelidikan terhadap kasus Farhan. Dengan petunjuk baru dari chat yang dipulihkan, mereka memutuskan untuk menelusuri CCTV Terra Cozy Café.

Mereka ingin memastikan Lidya benar-benar menjadi orang terakhir yang bertemu Farhan sebelum kematiannya. Sena dan Dion pun mendatangi rumah Lidya namun menemukan perempuan itu tergeletak pingsan di dapur.

Lidya diduga melakukan percobaan bunuh diri menggunakan gas bocor dari kompor. Di dekat tubuhnya terdapat surat pengakuan yang menyatakan bahwa ia telah membunuh Farhan dan tidak sanggup menghadapi hukuman.