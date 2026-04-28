Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 24, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |12:30 WIB
Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 24, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Turun Ranjang episode 24 bercerita tentang Albi yang resmi mengajukan gugatan terhadap Wira untuk membatalkan struktur warisan baru.

Dia berargumen bahwa keputusan Wira dipengaruhi oleh kondisi mental yang menurun dan 'pengaruh yang tidak semestinya' dari Natha. 

Natha membalas dengan langkah yang lebih halus namun lebih berbahaya. Dia diam-diam membiayai spesialis khusus untuk Zia. 

Bukan karena peduli, Albi ingin terlihat tidak kompeten dan Natha tampil sebagai pelindung sejati keluarga. Di depan Naza, Natha mengemas hal tersebut seolah bukti cintanya.

Di pengadilan, pengacara Albi memojokkan Wira dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan rahasianya bersama Marlin. Tekanan itu memicu panic attack baru yang membuat Wira terkapar.

Saat itu, justru Natha-lah yang membantu Wira bernapas kembali. Saat kondisi Wira memburuk, Natha memanggil Wira dengan satu kata yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya, 'ayah'.

Natha mengajak Naza ke rumah lama tempat ia dan Marlin dulu hidup dalam kemiskinan. Di sana, Naza menyaksikan sendiri bagaimana kerasnya kehidupan yang harus dijalani Natha sejak kecil akibat ditinggal Wira.

