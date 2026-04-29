Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 25, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Turun Ranjang episode 25 bercerita tentang Natha yang datang ke rumah Albi untuk menyerahkan mainan yang pernah dibelikan Wira saat dirinya masih kecil untuk Leon. Dengan senyuman tulus, Leon menerima mainan tersebut.

Sementara itu, Natha mengeluarkan sertifikat rumah yang dibelinya diam-diam. Ternyata, rumah tersebut merupakan properti milik Albi yang terpaksa dijual untuk membiayai gugatan di pengadilan. Ia menyerahkannya kepada Naza sebagai 'perlindungan keluarga’.

Sepeninggal Natha, Albi dan Naza terlibat adu mulut. Naza mempertanyakan keputusan Albi menjual rumah dan menuntut Wira. Dia juga bingung dengan alasan Albi mengabaikan Leon dan Zia. Sementara Natha bertindak nyata dengan mendatangkan spesialis dan melindungi aset keluarga.

Naza meninggalkan Albi dengan kata-kata yang menghantam keras. Albi kemudian dihujani kilasan kenangan tentang cintanya kepada Zia dan kepercayaan yang pernah Wira berikan kepadanya. Pagi harinya, Albi mendatangi Wira yang masih menggunakan tabung oksigen, lalu bersujud dan meminta maaf.

Ia mencabut gugatannya dan berjanji mengikuti apapun keputusan Wira. Dia kemudian menghampiri Zia dan mencurahkan penyesalannya yang terdalam, tak sekadar minta maaf, melainkan sebuah permohonan untuk diizinkan memperbaiki segalanya.