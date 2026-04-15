Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 10: Wira Curigai Natha

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |19:06 WIB
Turun Ranjang
A
A
A

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Episode ini membuka tabir masa lalu Natha dan hubungannya dengan Wira. Terungkap bagaimana Natha pernah bersinggungan dengan keluarga Wira, baik dalam urusan bisnis maupun kehidupan pribadi, yang kemudian menjadi akar dari konflik panjang mereka. Masa lalu itu memperlihatkan sisi ambisius Natha, sekaligus luka lama yang membuatnya terus berusaha masuk kembali ke lingkaran keluarga Wira.

Di masa kini, Natha mulai melakukan pendekatan halus kepada Naza. Ia memanfaatkan celah ketidakstabilan rumah tangga Albi–Naza, serta kondisi Zia yang masih koma, untuk menempatkan dirinya sebagai sosok yang penuh perhatian. Naza yang rapuh dan diliputi rasa bersalah mulai goyah, merasa iba sekaligus terikat pada Natha.

Sementara itu, Wira semakin curiga dan berusaha mengendalikan situasi, menyadari bahwa kehadiran Natha bukan sekadar kebetulan. Albi pun mulai merasakan ancaman nyata terhadap rumah tangganya, meski masih terjebak antara tanggung jawab pada Zia dan kebingungan menghadapi perasaan Naza.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Turun Ranjang' hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement