Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Eps 10: Wira Curigai Natha

JAKARTA - 'Turun Ranjang' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Rachquel Nesia (Naza), Samuel Zylgwyn (Albi), Faradilla Yoshi (Zia), Indra Evans (Natha), Gunawan Sudrajat (Wira), Kaetlyn William (Dewi), Adryan Arief (Ken) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Episode ini membuka tabir masa lalu Natha dan hubungannya dengan Wira. Terungkap bagaimana Natha pernah bersinggungan dengan keluarga Wira, baik dalam urusan bisnis maupun kehidupan pribadi, yang kemudian menjadi akar dari konflik panjang mereka. Masa lalu itu memperlihatkan sisi ambisius Natha, sekaligus luka lama yang membuatnya terus berusaha masuk kembali ke lingkaran keluarga Wira.

Di masa kini, Natha mulai melakukan pendekatan halus kepada Naza. Ia memanfaatkan celah ketidakstabilan rumah tangga Albi–Naza, serta kondisi Zia yang masih koma, untuk menempatkan dirinya sebagai sosok yang penuh perhatian. Naza yang rapuh dan diliputi rasa bersalah mulai goyah, merasa iba sekaligus terikat pada Natha.

Sementara itu, Wira semakin curiga dan berusaha mengendalikan situasi, menyadari bahwa kehadiran Natha bukan sekadar kebetulan. Albi pun mulai merasakan ancaman nyata terhadap rumah tangganya, meski masih terjebak antara tanggung jawab pada Zia dan kebingungan menghadapi perasaan Naza.

