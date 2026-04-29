Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 25, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 25, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terikat Janji episode 25 bercerita tentang hubungan Sena dan Davina yang semakin dekat setelah peristiwa penyergapan. Davina bahkan secara khusus menyiapkan kopi dan makanan untuk Sena sebagai bentuk perhatian.

Namun momen itu berubah menjadi canggung sekaligus manis ketika Sena tertidur karena kelelahan. Interaksi mereka semakin hangat saat Davina tanpa sengaja jatuh ke pangkuan Sena, menciptakan suasana romantis yang tak terduga.

Percakapan mereka berlanjut ketika Davina menceritakan pengalaman menegangkan saat penyergapan. Ia memuji sosok polisi yang telah menyelamatkannya tanpa mengetahui bahwa orang tersebut adalah Sena. Sena berusaha menyembunyikan identitasnya sambil menanggapi cerita Davina dengan santai.

Di sisi lain, konflik lain berkembang di lingkungan kerja. Dipa berusaha menjaga rahasianya dengan mendekati Jihan secara emosional, sementara kecurigaan mulai muncul terhadap gerak-gerik Sena. Di waktu yang sama, Sena tetap fokus pada misinya mendekati Novan.

Sena pun mempelajari proyek pembangunan untuk mendapatkan akses lebih dalam ke perusahaan. Apakah Dipa akan mengungkap siapa Sena sebenarnya? Saksikan sinetron Terikat Janji selengkapnya di RCTI, pada Rabu (29/4/2026), pukul 19.00 WIB.

Agar menonton sinetron kesayangan Anda semakin nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Jika terjadi gangguan selama proses scan ulang, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)

