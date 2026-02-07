Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 132, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 132, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 132 bercerita tentang Rindi dan Axel yang disuruh mencari kain di kamar. Namun mereka justru menemukan kain kafan berbau melati.

Benda itu membuat keduanya panik hingga ketahuan oleh Ardan yang mencurigai keberadaan mereka di kamar tersebut. Saat itu mereka melihat Eliza yang basah.

Penampilannya bikin Axel dan Rindi histeris mengira Eliza kuntilanak, lalu kabur terbirit-birit. Sementara itu, Eliza tak sengaja melihat Heru, satpam rumah Julian, yang dikeroyok orang suruhan Suryono.

Eliza ikut ditangkap dan dibawa ke mansion di mana dia akhirnya mengetahui bahwa Beni adalah kaki tangan Suryono sejak awal. Suryono pun menginterogasi Eliza.

Dia mempengaruhinya dan mengatakan jika mereka memiliki musuh yang sama: Julian dan Lala. Suryono lalu menawarkan kerja sama dengan syarat Eliza mengikuti semua rencananya.

Suryono memerintahkan Rico untuk berpura-pura pacaran dengan Eliza sebagai bagian dari strategi. Rico menyadari betapa berbahayanya permainan tersebut.



Sementara itu di rumah, Julian dan Lala ngobrol soal Syifa dan ketakutan Lala tentang kegagalan sebagai orangtua. Julian berusaha menenangkannya.

Keesokan paginya Julian menyewa beberapa ART demi meringankan beban Lala. Namun Lala justru merasa perlakuan Julian berlebihan. Hal itu membuat Tanti takut dipecat.