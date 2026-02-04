Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 130: Masa Lalu Lidya Terungkap, Hasbi Gendong Anak Kandungnya

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lidya yang ke taman justru bertemu Suryono. Lidya pergi, tapi binder buku mimpinya jatuh dan diambil Suryono. Terungkap lewat kilas balik bahwa Suryono memiliki obsesi lama terhadap Lidya dan bahkan terlibat dalam kematian Doni, suami Lidya, yang jatuh ke jurang setelah ditabrak atas perintahnya karena Doni ketahuan berselingkuh. Saat membaca buku mimpi mereka, Suryono terguncang, terutama saat menyadari ia pernah ingin menjadi ayah yang dibanggakan, suatu ironi besar dengan kenyataan hari ini.



Di sisi lain, Julian, Lala, dan Syifa menikmati momen manis keluarga tanpa tahu Elio sedang dalam bahaya. Hasbi merasa terikat secara emosional dengan bayi itu, tanpa sadar ini adalah pertama kalinya ia menggendong anak kandungnya. Saat Hasbi taruh, Elio menangis tapi saat digendong dia diam. Walaupun pada akhirnya Hasbi letakkan saat kena gumoh Elio dan Ardan Axel menemui Elio. Suryono bertemu Hasbi dan mengajaknya pulang, tapi Hasbi tidak mau. Saat kembali kabur, Hasbi terkena peluru di kaki. Hasbi tahu dia tidak bisa kabur jauh, dia teringat perbuatan jahatnya ke Meisya. Saat itu, Lala yang sedang menunggu dokter untuk Elio, membuka pintu rumah dan justru bertemu Hasbi yang memohon Lala membuang cincin nikah dia dan meminta bertemu anaknya. Lala merasa dia tidak bisa menghalangi orang tua bertemu anaknya. Apa yang akan dilakukan Lala selanjutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)