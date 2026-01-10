Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 102 bercerita tentang Eliza yang menyindir Lala sebagai penyebab Syifa celaka.

Namun saat terbangun, Syifa justru membela Lala. Hal itu membuat Eliza kesal. Di lain pihak, Ardan minta tolong ke Rindi untuk mengecek CV miliknya karena dia akan melamar kerja di Radeska.

Sementara itu, Julian kepikiran Lala yang berdansa dengan Hasbi saat melihat Syifa menari. Julian cemburu, melihat kebersamaan Lala dan Hasbi.

Keesokan harinya Axel diminta Julian bertemu client di sebuah kafe. Di sisi lain, Eliza mendatangi Lala di Amore untuk mengajak bicara empat mata di sebuah cafe.

Di sisi lain, Hasbi juga mau bertemu client di cafe itu. Namun dia gagal mengajukan proyek kepada kliennya. Saat ke toilet, dia melihat Eliza bersama Lala.

Penasaran, Hasbi menguping pembicaraan keduanya. Dia akhirnya mengetahui Eliza adalah mantan Julian dan Eliza sedang berkonfluk dengan Lala terkait Syifa.

Lala menasehati Eliza untuk bicara baik-baik dengan Julian. Eliza pun karena kesal, namun Lala coba menahannya.