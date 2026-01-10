Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 102 bercerita tentang Eliza yang menyindir Lala sebagai penyebab Syifa celaka.

Namun saat terbangun, Syifa justru membela Lala. Hal itu membuat Eliza kesal. Di lain pihak, Ardan minta tolong ke Rindi untuk mengecek CV miliknya karena dia akan melamar kerja di Radeska.

Sementara itu, Julian kepikiran Lala yang berdansa dengan Hasbi saat melihat Syifa menari. Julian cemburu, melihat kebersamaan Lala dan Hasbi. 

Keesokan harinya Axel diminta Julian bertemu client di sebuah kafe. Di sisi lain, Eliza mendatangi Lala di Amore untuk mengajak bicara empat mata di sebuah cafe. 

Di sisi lain, Hasbi juga mau bertemu client di cafe itu. Namun dia gagal mengajukan proyek kepada kliennya. Saat ke toilet, dia melihat Eliza bersama Lala.

Penasaran, Hasbi menguping pembicaraan keduanya. Dia akhirnya mengetahui Eliza adalah mantan Julian dan Eliza sedang berkonfluk dengan Lala terkait Syifa. 

Lala menasehati Eliza untuk bicara baik-baik dengan Julian. Eliza pun karena kesal, namun Lala coba menahannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/598/3194508/cinta_sepenuh_jiwa-dkI5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 101, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193512/cinta_sepenuh_jiwa-uWOe_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192156/cinta_sepenuh_jiwa-El41_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191856/cinta_sepenuh_jiwa-NlVz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191504/cinta_sepenuh_jiwa-2TkG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191336/cinta_sepenuh_jiwa-4aFi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement