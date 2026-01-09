Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 101, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 101 bercerita tentang Eliza yang memutuskan pergi dari rumah Julian. Dia puas melihat Syifa membenci Julian.

Sementara itu, Julian merasa bersalah karena membentak Syifa. Lala pun menenangkannya. Saat Julian ingin meminta maaf, Syifa enggan menemuinya. Lala pun turun tangan dan bicara dengan Syifa.

Kepada Lala, Syifa mengaku takut melihat Julian marah dan menolak menggunakan kursi roda karena ingin dianggap sudah sembuh.

Di sisi lain, malam hari di kantor Radeska Group, Hasbi pulang sendirian dan diam-diam diikuti Erik dan Tyo. Keduanya berniat balas dendam dengan merusak mobil Hasbi.

Hasbi berhenti di minimarket, bersamaan dengan Rindi yang mengalami ban mobil kempes. Erik mengalihkan perhatian Rindi sementara Tyo mencoba merusak rem mobil Hasbi.