Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 131: Eliza Ingin Rebut Hak Asuh Syifa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |20:02 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 131: Eliza Ingin Rebut Hak Asuh Syifa
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Eliza berkonsultasi dengan pengacara tentang peluang merebut kembali hak asuh Syifa dan melihat celah karena Julian–Lala kini mengasuh bayi, dengan motif mengambil harta warisan. Di rumah Julian, Syifa hampir mencelakakan Elio saat mendorong stroller. Eliza kemudian menelepon Julian meminta bertemu Syifa. Suryono, yang menolak hadir di sidang, menyatakan kepada Rico bahwa cinta Julian–Lala adalah “kelemahan” yang bisa ia manfaatkan.
 
Di musholla, Axel dan Ardan berdebat memilih kambing akikah. Rindi datang membawa kambing pilihannya sendiri hanya karena “enak dilihat.” Persiapan akikah berlanjut di rumah Julian. Lala dibantu Lidya menyiapkan makanan sambil membahas Eliza yang masih sering menemui Syifa. Di taman, Eliza berjalan dengan Syifa provokasi soal Elio yang membuat Julian tidak nyaman, lalu Julian membawa Syifa pulang.

Di halaman rumah, kambing sempat kabur dan ditangkap Axel. Di saat bersamaan, tukang tenda (orang suruhan Suryono) nyaris mencelakai Ardan dengan palu yang dijatuhkan “tidak sengaja” di dapur. Daging akikah datang, dua kepala kambing terlihat, namun saat hendak dimasak, satu kepala tiba-tiba hilang tanpa diketahui siapa yang mengambil. Bagaimana kelanjutannya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 19.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

