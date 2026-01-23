Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 116, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 116, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 116 bercerita tentang Lidya yang berhasil kabur dari gudang setelah bersembunyi dari Rico yang hampir menemukannya.

Namun perhatian Rico teralihkan oleh telepon dari anak buahnya. Lidya kemudian memanfaatkan mobil box yang kuncinya masih tertinggal untuk melarikan diri.

Di sisi lain gudang, Julian, Hasbi, dan Lala juga melarikan diri dari kejaran mafia dengan bersembunyi di antara karung dan menggunakan syal Lidya untuk menjatuhkan dua mafia.

Mereka kembali dikejar mafia lain, tetapi Lala berhasil melawan. Ketiganya kemudian kabur menggunakan mobil Julian. Lidya kemudian tiba di kafe pinggiran kota.

Dia kemudian menghubungi Jaka untuk menjemputnya, lalu menjauh demi keamanan. Julian, Lala, dan Hasbi juga sampai di kafe yang sama. Mereka menemukan kembali mobil box yang digunakan Lidya.

Lala akhirnya bisa mengambil kunci dan membuka borgol di tangan Julian dan Hasbi. Di dalam kafe, Julian khawatir dengan Lala. Hasbi tampak cemburu.

Percakapan berlanjut pada rencana pernikahan Julian dan Lala. Hasbi minta diundang, namun Lala menyuruh Hasbi bertanggung jawab pada Meisya yang sedang hamil, karena itu lebih penting.