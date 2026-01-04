Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 94 bercerita tentang Lala dan Axel yang dalam perjalanan untuk menemui Hasbi di rumah mewah barunya.

Namun di jalan, motor Axel mogok. Lala yang terburu-buru terpaksa naik ojek sendiri sementara Axel ditinggal. Axel kemudian buru-buru ke bengkel agar bisa mengejar Lala.

Di rumah sakit, Syifa berinteraksi dengan Eliza. Karena Syifa terlihat mengantuk, Eliza menceritakan dongeng sebelum tidur. Dia ceritakan kisah Bawang Merah Bawang Putih namun dengan sedikit modifikasi.

Lala mendatangi rumah Suryono dan menghadapi Hasbi serta Rico. Lala menuduh mereka terlibat dalam insiden di vila yang menyebabkan Syifa celaka, termasuk upaya menghapus CCTV.

Ia menunjukkan bukti foto Rico di vila. Hasbi dan Rico menyangkal tuduhan tersebut. Hasbi sebenarnya mulai panik namun ia berusaha bersikap tenang.