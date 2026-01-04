Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |18:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 94 bercerita tentang Lala dan Axel yang dalam perjalanan untuk menemui Hasbi di rumah mewah barunya.

Namun di jalan, motor Axel mogok. Lala yang terburu-buru terpaksa naik ojek sendiri sementara Axel ditinggal. Axel kemudian buru-buru ke bengkel agar bisa mengejar Lala.

Di rumah sakit, Syifa berinteraksi dengan Eliza. Karena Syifa terlihat mengantuk, Eliza menceritakan dongeng sebelum tidur. Dia ceritakan kisah Bawang Merah Bawang Putih namun dengan sedikit modifikasi. 

Lala mendatangi rumah Suryono dan menghadapi Hasbi serta Rico. Lala menuduh mereka terlibat dalam insiden di vila yang menyebabkan Syifa celaka, termasuk upaya menghapus CCTV.

Ia menunjukkan bukti foto Rico di vila. Hasbi dan Rico menyangkal tuduhan tersebut. Hasbi sebenarnya mulai panik namun ia berusaha bersikap tenang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192156/cinta_sepenuh_jiwa-El41_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191856/cinta_sepenuh_jiwa-NlVz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191504/cinta_sepenuh_jiwa-2TkG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/598/3191336/cinta_sepenuh_jiwa-4aFi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 82, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3191060/cinta_sepenuh_jiwa-Qw31_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 80, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/598/3190678/cinta_sepenuh_jiwa-ExAp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 78, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement