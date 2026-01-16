Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 109, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa episode 109 bercerita tentang Lala yang menolak Hasbi masuk ke rumah. Dia meminta pria itu untuk segera pulang meski Syifa tampak berat berpisah.

Di lain pihak, Julian memarahi Tanti karena membiarkan Eliza masuk ke rumah dan mengambil foto lamanya. Julian kemudian berbicara dengan Lidya dan mengakui dampak kebohongannya tentang ibu Syifa.

Di kontrakan, Lala menenangkan Syifa sebelum tidur dan menjelaskan bahwa kebohongan Julian berangkat dari rasa takut kehilangan. Eliza datang ke kontrakan dan memaksa membawa Syifa.

Eliza menuduh Lala merebut anaknya, hingga nyarisr menampar Lala. Namun, Lidya datang dan mengusir Eliza dengan tegas. Lidya lalu menceritakan kepada Lala kebohongan Julian sejak Syifa kecil .

Hal itu membuat Julian begitu stres karena harus kehilangan Eliza dan Syifa yang selalu ingin menemui ibunya. Lidya pun meminta Lala menjaga Syifa karena saat ini Lala adalah satu-satunya tempat aman bagi Syifa.