JAKARTA - Deretan artis cantik ini ternyata berstatus istri kedua. Ada yang memilih low profile dan menjalani kehidupan pernikahan yang jauh dari sorot kamera. Namun lainnya, justru memantik kegaduhan publik.

Mereka mengawali pernikahan dari perselingkuhan yang kemudian berujung kasus hukum. Lalu siapa saja artis cantik yang menjadi istri kedua? Berikut ulasan Okezone dirangkum dari berbagai sumber.

1.Cut Keke

Cut Keke menjadi istri kedua pengacara Malik Bawazier sejak tahun 2006. Dia mengaku, perlu waktu 5 tahun untuk menurunkan ego hingga mampu hidup berdampingan dengan istri pertama sang pengacara.

Setelah 5 tahun berproses, Cut Keke akhirnya diterima dengan baik oleh istri pertama dan keluarga sang suami. Meski tak tinggal seatap dengan istri pertama, dia mengaku, hubungan mereka cukup harmonis dan bisa saling mendukung.

“Intinya, aku menghormati beliau sebagai istri pertama suami aku. Sebisa mungkin, aku tidak banyak menuntut dalam pernikahan ini. Karena apa yang ada sekarang ini, sebuah anugerah untuk aku,” katanya dalam YouTube MAIA ALELDULTV, pada 3 Maret 2021.

2.Inara Rusli

Selebgram Inara Rusli mengklaim menikah siri dengan pengusaha muda Insanul Fahmi, pada 7 Agustus 2025. Namun pernikahan siri itu justru membawanya berhadapan dengan kasus hukum.

Inara, dilaporkan oleh istri sah Insanul ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan, pada 22 November 2025. Bersamaan dengan laporan itu, misteri pernikahan siri ibu tiga anak tersebut mulai terbongkar.

Tanggal pernikahan diragukan karena Inara dan Insanul tak mampu membuktikan bahwa memang ada ijab kabul yang terjadi pada 7 Agustus 2025. Laporan Wardatina Mawa pun bergulir setelah upaya damai Inara ditolak mentah-mentah oleh content creator asal Medan itu.

Di tengah kasus hukum tersebut, hubungan Inara dan Insanul merenggang. “Mereka tidak lagi serumah meski komunikasi masih jalan. Sekali dua kali mereka masih bertemu meski sudah tidak semesra dulu,” ujar Daru Quthny, kuasa hukum Inara Rusli.