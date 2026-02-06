Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh, Pesulap Merah Akui Poligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |07:48 WIB
Heboh, Pesulap Merah Akui Poligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022
Heboh, Pesulap Merah Akui Poligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022. (Foto: YouTube/Nikita Mirzani)
JAKARTA - Marcel Radhival alias Pesulap Merah membenarkan bahwa dirinya melakukan praktik poligami. Dia menegaskan, menikah dengan selebgram Ratu Rizky Nabila sejak 4 tahun silam.  

“Betul, aku poligami dan menjadikan Nabila sebagai istri kedua sejak tahun 2022," ungkap sang pesulap seperti dikutip dari Live TikTok @marcelradhival1, pada Jumat (6/2/2026). 

Pesulap Merah mengakui, tak mudah menjalankan praktik poligami. Apalagi hubungan almarhumah istri pertamanya dengan Ratu Rizky Nabila sempat tak harmonis di awal poligami. 

Gus Samsudin Disebut Stres, Pesulap Merah Tidak Peduli
Heboh, Pesulap Merah Akui Poligami dengan Ratu Rizky Nabila sejak 2022. (Foto: Okezone)

“Awal-awal poligami, istri pertama dan kedua memang sering ribut. Menurut aku wajar karena mereka masih dalam tahap menyesuaikan diri satu sama lain,” ungkapnya menambahkan.

Pesulap Merah mengungkapkan, menikahi Ratu Rizky Nabila demi misi 'penyelamatan'. Meski tak menjelaskan lebih jauh maksud misi tersebut, tampaknya dia merujuk pada status sang selebgram yang sudah dua kali menjanda.

Seperti diketahui, Ratu Rizky Nabila pertama kali menikah dengan pesepak bola Alfath Fathier pada 29 Maret 2020. Menariknya, dia menerima pinangan Fathier setelah 3 hari berkenalan. 

 

Halaman:
1 2
