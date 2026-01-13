Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: Alhamdulillah, Happy!

JAKARTA - Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa berhasil mencapai 100 episode, setelah tayang perdana pada September 2025. Capaian itu membuat para cast-nya turut berbangga hati.

“Alhamdulillah, happy! Ini sinetron dengan 100 episode pertama aku. Semoga akan ada ratusan episode lainnya. Aku beruntung bisa bertemu dan kerja bareng dengan cast dan kru,” ungkap Ibrahim Risyad saat ditemui di kawasan Ciangsana, Bogor, pada 12 Januari 2026.

Para cast merayakan 100 episode sinetron Cinta Sepenuh Jiwa dengan menggelar syukuran. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)

Dalam sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, aktor yang akrab disapa Ohim tersebut, berperan sebagai Julian. Proyek itu juga mempertemukannya dengan sederet aktor muda berbakat lainnya, seperti Kenny Austin dan Cut Syifa.

“Aku bersyukur, karena semakin ke sini, karakter Julian dibuat semakin berkembang," tuturnya menambahkan.

Ohim berharap, sinetron Cinta Sepenuh Jiwa bisa terus menghibur penonton setia RCTI dan bergulir dengan episode-episode selanjutnya. Para cast dan kru sinetron pun merayakan keberhasilan itu dengan menggelar syukuran yang juga dihadiri cast lainnya, dari Cut Syifa, Kenny Austin, hingga Verlita Evelyn.**

(SIS)