Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: Alhamdulillah, Happy!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |10:30 WIB
Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: <i>Alhamdulillah, Happy!</i>
Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Capai 100 Episode, Ibrahim Risyad: {Alhamdulillah, Happy!} (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa berhasil mencapai 100 episode, setelah tayang perdana pada September 2025. Capaian itu membuat para cast-nya turut berbangga hati. 

Alhamdulillah, happy! Ini sinetron dengan 100 episode pertama aku. Semoga akan ada ratusan episode lainnya. Aku beruntung bisa bertemu dan kerja bareng dengan cast dan kru,” ungkap Ibrahim Risyad saat ditemui di kawasan Ciangsana, Bogor, pada 12 Januari 2026.

Cast Cinta Sepenuh Jiwa
Para cast merayakan 100 episode sinetron Cinta Sepenuh Jiwa dengan menggelar syukuran. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)

Dalam sinetron Cinta Sepenuh Jiwa, aktor yang akrab disapa Ohim tersebut, berperan sebagai Julian. Proyek itu juga mempertemukannya dengan sederet aktor muda berbakat lainnya, seperti Kenny Austin dan Cut Syifa. 

“Aku bersyukur, karena semakin ke sini, karakter Julian dibuat semakin berkembang," tuturnya menambahkan.

Ohim berharap, sinetron Cinta Sepenuh Jiwa bisa terus menghibur penonton setia RCTI dan bergulir dengan episode-episode selanjutnya. Para cast dan kru sinetron pun merayakan keberhasilan itu dengan menggelar syukuran yang juga dihadiri cast lainnya, dari Cut Syifa, Kenny Austin, hingga Verlita Evelyn.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/598/3194664/cinta_sepenuh_jiwa-xsar_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 102, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/598/3194508/cinta_sepenuh_jiwa-dkI5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 101, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193512/cinta_sepenuh_jiwa-uWOe_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 94, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192156/cinta_sepenuh_jiwa-El41_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 86, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/598/3191856/cinta_sepenuh_jiwa-NlVz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 85, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/598/3191504/cinta_sepenuh_jiwa-2TkG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 83, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement