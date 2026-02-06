Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Aira Episode 11, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Aira Episode 11, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Aira Episode 11, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira episode 11 bercerita tentang Edwin yang menghadang Jacky di rooftop tanpa sepengetahuan Aira. Mereka terlibat perkelahian brutal yang berujung pada Edwin mendorong Jacky hingga terjatuh. 

Tubuh Jacky kemudian jatuh tepat di hadapan Aira, yang membuat perempuan itu syok berat. Haris yang menghampiri Jacky mendapati pria itu ternyata masih hidup. Dia pun menyadari bahwa ada orang di rooftop.

Namun Edwin berhasil bersembunyi dan kabur. Sayang, Jacky tak bisa diselamatkan hingga akhirnya polisi menyimpulkan penyebab kematiannya sebagai kecelakaan. Tak hanya itu, polisi juga menetapkan Jacky sebagai pelaku pemerasan Aira.

Aira mengalami trauma hingga mengalami kontraksi dan ancaman keguguran akibat stres. Dokter pun mewajibkan Aira untuk istirahat total. Meski lemah, Aira justru berniat membantu keluarga Jacky, membuat Haris semakin kagum dan mendukungnya. 

Di sisi lain, Laras mengalami gangguan telinga akibat keributan dengan Juju. Sementara Juju yang dendam kembali memancing keributan di rumah sakit setelah memfitnah Aira lewat video bersama Haris. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/598/3199800//mencintai_ipar_sendiri-34g9_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 81-82, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/598/3198755//cinta_sepenuh_jiwa-Foqp_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 124, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/598/3198763//mencintai_ipar_sendiri-ryxq_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198621//sinetron_aira-zuUi_large.jpg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 6, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198527//mencintai_ipar_sendiri-B7Aa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/598/3198077//sinopsis_sinetron_aira-b3Ww_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Aira Episode 4, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement