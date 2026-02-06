Sinopsis Sinetron Aira Episode 11, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira episode 11 bercerita tentang Edwin yang menghadang Jacky di rooftop tanpa sepengetahuan Aira. Mereka terlibat perkelahian brutal yang berujung pada Edwin mendorong Jacky hingga terjatuh.

Tubuh Jacky kemudian jatuh tepat di hadapan Aira, yang membuat perempuan itu syok berat. Haris yang menghampiri Jacky mendapati pria itu ternyata masih hidup. Dia pun menyadari bahwa ada orang di rooftop.

Namun Edwin berhasil bersembunyi dan kabur. Sayang, Jacky tak bisa diselamatkan hingga akhirnya polisi menyimpulkan penyebab kematiannya sebagai kecelakaan. Tak hanya itu, polisi juga menetapkan Jacky sebagai pelaku pemerasan Aira.

Aira mengalami trauma hingga mengalami kontraksi dan ancaman keguguran akibat stres. Dokter pun mewajibkan Aira untuk istirahat total. Meski lemah, Aira justru berniat membantu keluarga Jacky, membuat Haris semakin kagum dan mendukungnya.

Di sisi lain, Laras mengalami gangguan telinga akibat keributan dengan Juju. Sementara Juju yang dendam kembali memancing keributan di rumah sakit setelah memfitnah Aira lewat video bersama Haris.