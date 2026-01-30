Sinopsis Sinetron Aira Episode 6, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira Episode 6 bercerita tentang Haris yang berniat menikahi Aira untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Rencana itu di dukung oleh Laras demi menutupi aib keluarga.

Namun Aira menolak tegas niat tersebut karena anak dalam kandungannya bukanlah darah daging Haris. Penolakan itu memicu pertengkaran besar yang membuat Laras mengungkit trauma masa lalu Farhan.

Haris gagal fokus di kantor akibat penolakan Aira, sementara Edwin dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Haris mencoba mengambil sampel rambut Edwin untuk tes DNA, namun gagal setelah pria itu menunjukkan kalung palsu yang menyerupai barang bukti.

Kehamilan itu membuat Aira dicemooh Juju dan warga. Di rumah, Laras menampar Aira, membuat Farhan terjatuh dari tangga dan dilarikan ke IGD. Merasa menjadi beban, Aira pergi diam-diam dari rumah.

Ia berpamitan di makam Adrian, lalu tanpa sengaja bertemu Edwin di minimarket. Apa yang akan dilakukan Edwin setelah bertemu Aira? Saksikan sinetron Aira hanya di RCTI, pada Jumat (30/1/2026), pukul 17.00 WIB.

Agar menonton lebih nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda sudah melakukan scan ulang siaran digital RCTI di Channel 28. Caranya mudah! Pengguna set top box (STB), hanya perlu memastikan fitur LCN di posisi ON, lalu lakukanlah scan ulang.

Sedangkan bagi pengguna TV digital, Anda hanya perlu melakukan scan otomatis. Jika ada kendala saat melakukan scan ulang, silakan mengklik bio media sosial @officialrcti.**

(SIS)