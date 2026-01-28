Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Aira Episode 4, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:30 WIB
Sinopsis Sinetron Aira Episode 4, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Aira Episode 4. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira episode 4 bercerita tentang Aira yang ditekan Laras di klinik ilegal untuk melakukan aborsi demi menutup aib keluarga. Namun dia menolak sambil melindungi kandungannya dan diam-diam meminta pertolongan saat berada di toilet.

Haris menemukan hasil medis kehamilan Aira dan menerima telepon darurat darinya untuk minta diselamatkan dari klinik aborsi. Haris lalu meninggalkan pekerjaannya dan melaju ke klinik untuk menyelamatkan Aira.

Aira nyaris diseret ke ruang tindakan. Ia melarikan diri dan dikejar sekuriti hingga Haris datang, melindunginya, menghadapi pihak klinik, dan memaksa pembatalan aborsi sebelum membawa Aira pergi meski Laras melawan.

Di rumah, Farhan mengetahui rencana aborsi itu, bertengkar hebat dengan Laras. Trauma masa lalunya tentang sang ibu yang bunuh diri kembali terbuka. Sementara Aira hancur melihat orangtuanya saling bertengkar.

Laras berkata bahwa dia sudah melakukan apapun demi keluarga ini dan merasa Farhan yang justru diam saja. Farhan terpengaruh dan akhirnya mendatangi rumah Adrian. Ia memohon Adrian menikahi Aira demi menyelamatkan masa depan dan status anak yang dikandungnya.

