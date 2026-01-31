Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |17:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 76 bercerita tentang Ayuna yang memilih pergi setelah merasa dikhianati karena ternyata Rafki punya hubungan dengan Shilla di masa lalu.

Sementara Rafki, mengejar Ayuna dengan putus asa. Rafki bahkan nyaris tertabrak dan membuat Ayuna kembali karena khawatir. Namun amarah dan luka hatinya ternyata terlalu kuat.

Ayuna akhirnya meninggalkan Rafki dan memilih menyendiri. Dia naik taksi tanpa tujuan pasti. Rafki berusaha mencari keberadaan Ayuna dengan meminta bantuan Naomi.

Sementara itu, Shilla semakin menunjukkan sisi manipulatifnya. Ia mencetak foto-foto kebersamaannya dengan Rafki dan bertekad merebut kembali cinta pria itu.

Dia berjanji akan melakukan apapun untuk memuluskan rencananya, meski itu berarti harus menghancurkan Ayuna. Di lain pihak, Shilla terus menghindari telepon dari Hendar.

Sikap Shilla itu justru membuat Hendar semakin terobsesi karena mengira hal itu sebagai tanda cinta. Di sisi lain, Meli yang terluka akibat konflik dengan Nila mulai mencurigai hubungan Hendar dan Arshilla.

Kecurigaan ini mendorong Meli untuk menyelidiki lebih jauh. Apakah Shilla berhasil merebut Rafki dari Ayuna? Apa yang akan Meli lakukan untuk membuktikan hubungan Hendar dan Arshilla?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/598/3198527/mencintai_ipar_sendiri-B7Aa_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197131/mencintai_ipar_sendiri-fBuG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195804/mencintai_ipar_sendiri-fVMX_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 61-62, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/598/3194474/mencintai_ipar_sendiri-p6J7_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193509/mencintai_ipar_sendiri-FM73_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 50, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192153/mencintai_ipar_sendiri-qvaC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 42, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement