Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 76, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 76 bercerita tentang Ayuna yang memilih pergi setelah merasa dikhianati karena ternyata Rafki punya hubungan dengan Shilla di masa lalu.

Sementara Rafki, mengejar Ayuna dengan putus asa. Rafki bahkan nyaris tertabrak dan membuat Ayuna kembali karena khawatir. Namun amarah dan luka hatinya ternyata terlalu kuat.

Ayuna akhirnya meninggalkan Rafki dan memilih menyendiri. Dia naik taksi tanpa tujuan pasti. Rafki berusaha mencari keberadaan Ayuna dengan meminta bantuan Naomi.

Sementara itu, Shilla semakin menunjukkan sisi manipulatifnya. Ia mencetak foto-foto kebersamaannya dengan Rafki dan bertekad merebut kembali cinta pria itu.

Dia berjanji akan melakukan apapun untuk memuluskan rencananya, meski itu berarti harus menghancurkan Ayuna. Di lain pihak, Shilla terus menghindari telepon dari Hendar.

Sikap Shilla itu justru membuat Hendar semakin terobsesi karena mengira hal itu sebagai tanda cinta. Di sisi lain, Meli yang terluka akibat konflik dengan Nila mulai mencurigai hubungan Hendar dan Arshilla.

Kecurigaan ini mendorong Meli untuk menyelidiki lebih jauh. Apakah Shilla berhasil merebut Rafki dari Ayuna? Apa yang akan Meli lakukan untuk membuktikan hubungan Hendar dan Arshilla?