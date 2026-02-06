Lisa BLACKPINK Debut Jadi Pemeran Utama dalam Film Baru Netflix

Lisa BLACKPINK Debut Jadi Pemeran Utama dalam Film Baru Netflix. (Foto: Instagram/@lalalalisa_m)

SEOUL - Lisa BLACKPINK akan memulai debutnya sebagai pemeran utama wanita sekaligus eksekutif produser dalam film terbaru Netflix. Hal itu diumumkan platform streaming tersebut, pada 5 Februari 2026.

Mengutip Soompi, Jumat (6/2/2026), film yang belum memiliki judul tersebut terinspirasi dari film komedi romantis Notting Hill. Film tersebut juga akan menjadi proyek reuni Lisa bersama eksekutif produser series The White Lotus, David Bernad.

Kabarnya, Bernad sudah merancang penggarapan film tersebut saat syuting series The White Lotus di Thailand. Sayang sejauh ini, plot dan informasi terkait produksi film tersebut masih dirahasiakan Netflix.

Namun begitu, News18 melaporkan, film bergenre komedi romantis itu akan ditulis oleh Katie Silberman, penulis skenario di balik film Set It Up dan Booksmart. Silberman juga akan berperan sebagai produser dalam film tersebut.

Lisa BLACKPINK memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi series HBO, The White Lotus Season 3, pada awal tahun 2025. Saat ini, idol dan aktris asal Thailand itu diketahui masih menjalani syuting film terbarunya, TYGO.

Film blockbuster yang juga akan tayang di Netflix itu tengah menjalankan syuting di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Tangerang, Bandung, dan Ujung Genteng. Film itu dibintanginya bersama Ma Dong Seok dan Lee Jin Uk.