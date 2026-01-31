Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 124, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 124 bercerita tentang Julian, Rindi, Lala, Axel, dan Ardan yang menyusun rencana untuk menyusup ke mansion Suryono.

Rencana itu untuk membawa Meisya keluar secara diam-diam dari rumah tersebut. Ardan bertugas memantau kondisi rumah lewat drone. Sementara Julian dan Rindi memancing perhatian anak buah Suryono.

Mereka pura-pura bertengkar soal uang dan kebiasaan Julian berjudi sambung ayam. Mereka memanfaatkan kondisi para penjaga yang sedang mabuk untuk memecah fokus mereka.

Ketegangan meningkat saat penjaga mengenali Julian. Dia kemudian membawa Rindi kabur dari kejaran anak buah Suryono untuk memindahkan titik perhatian penjaga dari area dalam mansion.



Di dalam mansion, Lala dan Axel bergerak menyusuri lorong dengan panduan Ardan melalui drone. Mereka beberapa kali nyaris tertangkap penjaga yang mondar-mandir dalam kondisi mabuk.

Axel akhirnya sengaja mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian dua anak buah Suryono dengan berpura-pura kesurupan agar Lala bisa lolos naik ke lantai dua menuju kamar Meisya.

Di sisi lain, Julian dan Rindi terjebak di lorong buntu di luar dan berhasil dikepung beberapa anak buah Suryono. Tapi Julian berhasil melumpuhkan mereka menggunakan tongkat sapu lidi.

Setelah situasi relatif aman, Ardan mengarahkan Julian dan Rindi kembali ke mobil sementara Lala melanjutkan misi ke lantai atas. Bagaimana kelanjutan misi mereka?