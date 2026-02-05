Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 81-82, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 81-82, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 81-82, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 81-82 bercerita tentang Rafki yang menanyakan perasaan Ayuna padanya secara langsung. Namun Ayuna berusaha menghindar agar tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Di lain waktu, Ayuna terlihat peduli dan sering membela Rafki, tetapi tetap menahan diri untuk tidak sepenuhnya terbuka. Di lain waktu, Darma mengajak Ayuna dan Rafki bertemu. Darma di sini membuat agar Rafki mengakui kalau dirinya bukanlah Rafka.

Rafki yang terdesak kemudian mengakui hal itu dan mengatakan kalau Rafka menghilang di laut. Darma sangat terpukul dan marah, lalu pergi meninggalkan Ayuna dan Rafki. Ayuna mengejar Darma dan bersikeras membela Rafki.

Sementara itu, Rafki memiliki pasrah dan siap menerima konsekuensi, termasuk jika harus dilaporkan ke polisi. Meli mendatangi apartemen Shilla dengan berpura-pura sakit kaki dan memanfaatkan situasi untuk mengamati lingkungan Shilla.

Ia melihat langsung gaya hidup Shilla yang tidak sesuai dengan statusnya sebagai karyawan, memperkuat kecurigaannya terhadap hubungan gelap Shilla dan Hendar. Meli kemudian diam-diam menaruh alat penyadap di kamar apartemen Shilla.

