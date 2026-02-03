Sinetron AIRA Resmi Tayang, MNC Pictures Gelar Syukuran dan Nobar Episode Perdana

Sinetron AIRA Resmi Tayang, MNC Pictures Gelar Syukuran dan Nobar Episode Perdana. (Foto: MNC Pictures)

JAKARTA – RCTI resmi memulai penayangan sinetron terbarunya berjudul AIRA, pada 26 Januari 2026. Momen itu ditandai dengan acara syukuran dan nonton bareng (nobar) yang berlangsung meriah dan dihadiri cast dan tim produksi MNC Pictures.

Dibintangi Sarah Beatrix, AIRA menyuguhkan kisah tentang perjuangan seorang perempuan yang harus bertahan hidup sambil menyembunyikan luka batin mendalam setelah menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam alur ceritanya, karakter Adrian dan Edwin menjadi sosok penting yang memicu konflik emosional dalam kehidupan Aira. Drama ini menyuguhkan rangkaian konflik yang intens dan sarat emosi, menjanjikan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan.

Sinetron AIRA Resmi Tayang, MNC Pictures Gelar Syukuran dan Nobar Episode Perdana. (Foto: MNC Pictures)

Acara syukuran dan nobar digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus perayaan atas penayangan perdana AIRA. Momen tersebut juga menjadi ajang kebersamaan antara pemain dan kru produksi untuk menyambut respons penonton terhadap serial terbaru ini.

Dengan alur cerita yang kuat dan jajaran pemain yang solid, sinetron AIRA diharapkan mampu menjadi tontonan favorit pemirsa di slot sore RCTI.

Agar menonton sinetron kesayangan tetap nyaman dengan gambar jernih dan stabil, pastikan Anda melakukan scan ulang siaran digital RCTI di channel 28. Atau, Anda juga bisa streaming lewat RCTI+ yang bisa diunduh gratis lewat App Store atau Play Store.**

(SIS)