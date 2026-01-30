Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 75 berkisah tentang Rafki yang kembali menyatakan perasaannya dan mendesak Ayuna memilih dirinya atau Rafka.

Namun Ayuna memilih diam dan menjauh. Sikap Ayuna itu membuat Rafki berpikir bahwa Ayuna menerimanya. Hal itu membuat hubungan mereka semakin rumit.

Naomi dan Tristan membahas kecurigaan mereka terhadap Om Hendar, sementara Nila dan Meli terlibat pertengkaran sengit di tempat spa. Perseteruan mereka berujung adu mulut hingga saling lempar koin.

Meli kemudian membebankan biaya spa ke Nila. Konflik itu berlanjut saat Nila mendapati ban mobilnya dicuri. Hal itu membuat api permusuhan antara kedua besan semakin membara.

Shilla menemui Tristan untuk menegaskan bahwa dirinya tidak hamil. Dia kemudian menjenguk Ayuna dan Rafki dengan mengaku sebagai orang yang pernah dekat dengan Rafki di masa lalu.

Kedatangan Shilla memicu kegelisahan Rafki dan kecurigaan Ayuna. Setelah Shilla pergi, Ayuna akhirnya menyadari bahwa Shilla adalah mantan pacar Rafki.

Bagaimana reaksi Ayuna setelah mengetahui fakta tentang Shilla? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Jumat (30/1/2026), pukul 18.15 WIB.