Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |14:30 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 75, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintai Ipar Sendiri episode 75 berkisah tentang Rafki yang kembali menyatakan perasaannya dan mendesak Ayuna memilih dirinya atau Rafka.

Namun Ayuna memilih diam dan menjauh. Sikap Ayuna itu membuat Rafki berpikir bahwa Ayuna menerimanya. Hal itu membuat hubungan mereka semakin rumit.

Naomi dan Tristan membahas kecurigaan mereka terhadap Om Hendar, sementara Nila dan Meli terlibat pertengkaran sengit di tempat spa. Perseteruan mereka berujung adu mulut hingga saling lempar koin.

Meli kemudian membebankan biaya spa ke Nila. Konflik itu berlanjut saat Nila mendapati ban mobilnya dicuri. Hal itu membuat api permusuhan antara kedua besan semakin membara.

Shilla menemui Tristan untuk menegaskan bahwa dirinya tidak hamil. Dia kemudian menjenguk Ayuna dan Rafki dengan mengaku sebagai orang yang pernah dekat dengan Rafki di masa lalu.

Kedatangan Shilla memicu kegelisahan Rafki dan kecurigaan Ayuna. Setelah Shilla pergi, Ayuna akhirnya menyadari bahwa Shilla adalah mantan pacar Rafki.

Bagaimana reaksi Ayuna setelah mengetahui fakta tentang Shilla? Saksikan sinetron Mencintai Ipar Sendiri hanya di RCTI, pada Jumat (30/1/2026), pukul 18.15 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/598/3197131/mencintai_ipar_sendiri-fBuG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 69, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195804/mencintai_ipar_sendiri-fVMX_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 61-62, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/598/3194474/mencintai_ipar_sendiri-p6J7_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 56, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/598/3193509/mencintai_ipar_sendiri-FM73_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 50, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/598/3192153/mencintai_ipar_sendiri-qvaC_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 42, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/598/3192001/mencintai_ipar_sendiri-pjuv_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Episode 41, Hanya di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement