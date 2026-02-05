Advertisement
Sinopsis Sinetron Aira Episode 10, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |13:30 WIB
Sinopsis Sinetron Aira Episode 10, Hanya di RCTI
Sinopsis Sinetron Aira Episode 10, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Aira episode 10 bercerita tentang Jacky yang kembali menghubungi Aira dengan nomor baru. Kali ini, dia mengultimatum Aira untuk menyerahkan uang Rp100 juta kepadanya, tanpa melibatkan pihak kepolisian.

Aira syok dengan permintaan Jacky tersebut karena dia tak tahu bagaimana cara mendapatkan uang sebesar itu dalam waktu singkat. Aksi teror tersebut membuat Aira stres hingga berujung muntah-muntah. Haris pun mencoba untuk menenangkannya. 

Haris menegaskan, akan membantu Aira mengungkap pelaku kekerasan seksual padanya. Aira terharu mendengar pernyataan Haris, sementara Edwin diam-diam mendengar percakapan itu dan panik karena rahasianya terancam.

Ketakutan Edwin berubah menjadi kemarahan Jacky. Dia kemudian menyusun rencana untuk menutup semua jejak dan mengabari Nina soal ancaman tersebut. Meski melarang Nina terlibat demi keselamatannya, namun perempuan itu bersikeras menemani.

Demi keamanan, Haris meminta Aira menginap. Malam hari, Aira merasa ada sosok mencurigakan di lorong rumah. Edwin memang bersembunyi dan berniat mencelakai Aira, namun urung dilakukannya saat Haris terbangun. Edwin nyaris ketahuan, tetapi berhasil lolos.

