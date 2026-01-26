Siap-Siap Maraton Film Aksi dan Teror Monster Buas di GTV Big Movies!

JAKARTA - Minggu ini, GTV Big Movies bakal membawa ketegangan dan aksi mendebarkan langsung ke ruang keluarga kamu. Mengusung tema Minggu Penuh Aksi dan Teror Monster, layar tv kamu akan dipenuhi ledakan, aksi pertarungan, dan teror makhluk buas!

GTV memang selalu jadi Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan. Siapkan camilan favoritmu, Saksikan setiap SELASA-KAMIS mulai pukul 18.30 WIB dan JUMAT-SENIN mulai pukul 20.00 WIB hanya di GTV!

Senin, 26 Januari 2026

KUN LUNG JING

Petualangan fantasi epik mencari cermin pusaka berkekuatan iblis yang bisa menghancurkan dunia.

Selasa, 27 Januari 2026

THE CONQUEROR

Pertempuran kolosal penakluk dunia yang memimpin pasukannya menembus badai dan lautan demi sejarah baru.